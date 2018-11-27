«Повел себя не как мужик»: уральская любовница рэпера Guf’а посвятила ему своей первый трек

Бывшая любовница рэпера Алексея Долматова, известного больше как Guf, записала свой первый трек. Песню под названием «Поплыл» на своей странице опубликовала 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, которая, судя по всему, и стала разлучницей союза исполнителя с Кети Топурия.

Если верить словам Яны, то она встречалась с Долматовым с 2017 года. Фото: соцсети

В записи девушка признается Долматову в любви и обвиняет в том, что он «повел себя не как мужик».

Также на днях она сделала на левой руке татуировку с полным именем рэперера и датой – 3 ноября 2018 года. Своим подписчикам она объяснила это тем, что именно в тот день у них с Алексеем было «последнее приятное свидание».

Татуировку Шевцова сделала пару дней назад. Фото: соцсети

В конце прошлой недели, по словам Яны, она сделала аборт и была беременна именно от рэпера. После этого она написала стих на своей странице «ВКонтакте»:

«Повел ты себя как скотина последняя, что даже убила твоего наследника я.

Дальше, конечно, нормально живу, но отомстить тебе я все же хочу, я даже больше треков напишу пока грущу.

У меня ещё будет пол жизни на то,

Что бы опустить тебя, Леша на дно!»

Шевцова обрела популярность всего неделю назад. На сегодняшний день известно, что она родом из Ирбита, где несколько месяцев ей приходилось учиться в коррекционной школе. Ее семья также проживает в маленьком уральском городе.

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