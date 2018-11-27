Осталось чуть-чуть: как вернуть рабочий настрой в предновогодний период

За год усталости накопилось достаточно и уже сейчас писать годовой отчет и закрывать рабочие задачи уходящего года совершенно не хочется. А конец ноября и начало декабря – такой период, когда мотивации на работу не осталось совсем. Не переживайте, такая проблема есть у всех. Поэтому мы поговорили с HR-специалистами, чтобы узнать, как в компаниях решают непростые мотивационные задачи в преддверие главного события года.

Возьмите себя в руки и пишите план

Самое главное и эффективное в работе – это планирование своей загрузки, в предновогодний период особенно. Мотивация страдает часто из-за того, что вы либо не знаете за что взяться, либо беретесь за все сразу. План на декабрь позволит эффективнее организовать работу. Времени на раздумывания об отдыхе много не останется, и вы успеете закрыть все задачи до Нового года.

Выделите себе время на работу и время на подготовку праздников и поиск подарков, чтобы не тратить рабочее время на серфинг страниц с выбором подарков. Когда вы распланируете свое рабочее и личное время, у вас появится чувство определенности и вы будете управлять процессами на работе и дома.

Максимально погрузитесь в процессы

Как бы парадоксально ни звучало, но чем больше сотрудник вовлечен в коллектив, чем больше погружен в рабочие процессы, тем выше будет мотивация и тем быстрее ее можно вернуть.

Если вовлеченность в коллективе развивается устойчиво и держится на высоком уровне, каждый сотрудник будет эффективным, независимо от времени года. Тогда в предновогодний период каждый в команде будет помогать друг другу разруливать негативные настроения и выравнивать общий настрой.

Тогда как повысить вовлеченность сотрудников?

«Вовлеченность – это сложное понятие, которое включает в себя и мотивацию, и эффективность, и преданность компании. Перед каждым руководителем стоит задача - обеспечить высокую вовлеченность своей команды. Для этого необходимо общаться с сотрудниками честно, без формализма. Чтобы сотрудники были мотивированы и эффективны и ценили свое место работы, непосредственному руководителю необходимо всегда вести открытый диалог со своей командой, быть готовым обсуждать любые вопросы и вместе находить решения», - рассказывает Анастасия Краснопеева, руководитель отдела по развитию талантов по региону Урал, Сибирь и Дальний Восток Coca-Cola HBC Россия. Открытый диалог внутри отдела позволит поделиться идеями, как эффективно спланировать работу на остаток года, как соблюдать столь хрупкий баланс между работой и личной жизнью.

Ставьте реальные цели

Составьте небольшой план на постпраздничные дни. Во-первых, это позволит хорошо спланировать следующий год и не выходить после праздников в неизвестность. Также позволит не оставлять «на потом».

Подведите итоги работы. Так вы не только увидите общую картину вашей деятельности, но и обнаружите результаты, которые добавят мотивации.

О приятном

Новый год – это все-таки не только годовые отчеты и финальные показатели. Это теплый семейный праздник, который стоит отметить в кругу близких друзей, семьи и дружной команды. Поэтому обязательно с коллегами устройте небольшую вечеринку и, собравшись с духом, потом сделайте последний рывок в уходящем году.