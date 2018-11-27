В Екатеринбурге во время спектакля оперному певцу пощечиной порвали рот

Звучит, как анекдот: «Певец в оперном театре на спектакле порвал себе рот». Однако юмора в этой истории на самом деле нет. О серьезной травме Ильгам Валиев, солист Екатеринбургского театра оперы и балета, рассказал на своей странице в социальной сети.

- Спектакль «Кармен» в Екатеринбурге один из моих любимых спектаклей, - говорит Ильгам Валиев. - Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадер и мастер по рукопашному бою... и все было доведено до автоматизма....сколько раз пели этот спектакль и никогда не было такого, всегда драки проходили без крови. Но.... в этот раз что-то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось понять не могу никак.

Как пояснили в театре, рану солист получил, когда во время спектакля его персонажу ударили по лицу кабурой от пистолета. Якобы трюк, который отрабатывали много раз, почему-то не получился.

Несмотря на травму, Ильгам Валиев доиграл спектакль до конца. Фото: uralopera.ru

- Все трюки поставлены много лет, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского театра оперы и балета. - Мы возили спектакль на «Золотую маску». Это наш хит. Все поставлено до миллиметра. Но так получилось, что кобура от пистолета прилетела. А она настоящая. У нас в постановке все настоящее, ведь драка должна выглядеть реалистично.

В перерыве врач остановила кровотечение, после чего Ильгам отыграл спектакль до самого конца. Лишь потом его повезли в больницу, чтобы наложить швы.

- Никого не обвиняю, видимо я должен был через это пройти, - сообщает Ильгам. - Героем этого вечера был добрейший души человек, врач - фониатр театра, мастер своего дела - Ирина Валерьевна Сулла! Благодаря ей спектакль был спасен и я благополучно доработал до конца этот спектакль. После спектакля она на своей машине повезла меня в травмпункт и мне зашили мои раны.

Ближайшие две недели солист не будет выступать, так как ему придется сделать себе пластику.