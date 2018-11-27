2018-11-27T10:05:33+03:00
Экономика

ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на 50% нарастил кредитование бизнеса в 2018 году

За три квартала предприятиям выдано кредитов почти на 25 миллиардов рублей
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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За три квартала 2018 года ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдал предприятиям региона 24,3 миллиарда рублей. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из предоставленного финансирования 4,2 миллиарда рублей составили кредиты клиентам крупного бизнеса, 20,1 миллиарда – среднего и малого.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в регионе на 1 октября 2018 года достиг 21,4 миллиарда рублей, увеличившись на 47% с начала года. При этом наиболее динамично он прирос в сегменте среднего бизнеса - в полтора раза. В структуре портфеля более 84% занимают кредиты предприятиям среднего и малого бизнеса – 18,1 миллиарда рублей, 3,3 миллиарда рублей приходится на крупных клиентов.

Основными отраслями, обеспечившими прирост кредитования, стали инфраструктурное строительство, торговля и нефтесервис.

Ресурсный портфель на отчетную дату превысил 39,6 миллиарда рублей. По состоянию на 1 октября 2018 года ВТБ обслуживает 6 233 предприятия региона.

- По итогам трех кварталов мы достигли хороших результатов по основным направлениям работы. Банк открыт для сотрудничества с компаниями региона, в том числе готов предложить возможности льготного кредитования за счет действующих госпрограмм, - комментирует управляющий корпоративным бизнесом банка ВТБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Наталья Белокопытова.

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