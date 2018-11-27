2018-11-27T09:59:10+03:00
Экономика

ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay

Теперь туристы могут оплачивать покупки через приложение
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ расширяет эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay – теперь его действие распространяется не только на Москву, Санкт-Петербург и Иркутск, но и на Дальний Восток. Сервис позволяет туристам из КНР оплачивать свои покупки через специальное мобильное приложение. Первыми к проекту на Дальнем Востоке подключились торговые сети «Невада Групп» - предложение реализовано в гипермаркетах «Самбери» и минимаркетах «РазДва».

ВТБ обеспечил работу POS-терминального и кассового сервиса, при котором никак не задействуются банковские карты. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. Для этого сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код транзакции.

Мобильный платежный сервис Alipay (входит в Ant Financial Services Group) является крупнейшим в мире и насчитывает более 700 миллионов активных пользователей. Использовать его могут жители КНР. В октябре 2017 года группа ВТБ запустила эквайринговое обслуживание сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети и сейчас является крупнейшим партнером Ant Financial Services Group в России. Работу сервиса обеспечивает разработанная банком уникальная транзакционная платформа. Через нее проходят все операции банков-участников проекта в российских рублях и китайских юанях. Технологическое обслуживание проекта наряду с ВТБ осуществляют компании «Мультикарта» и «МОБИ.Деньги».

- За год работы с сервисом Alipay мы наблюдаем рост интереса со стороны пользователей. Прирост клиентов ежемесячно составляет 50%. На сегодняшний день система доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, а теперь – и на Дальнем Востоке. В наших планах – продолжить расширять регионы присутствия, - отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова прокомментировала: - За последние четыре года поток китайских туристов на Дальний Восток удвоился. Запуск сервиса Alipay в крупных торговых сетях региона позволят жителям КНР комфортно и безопасно использовать привычный способ оплаты покупок.

- Мы рады, что теперь мы подключаем не только торговые точки в крупных городах европейской части России, но и на Дальнем Востоке. Важно, что это не только отдельные торговцы, но и сетевые ритейлеры в важнейшем для нашей категории пользователей сегменте товаров - продуктах питания. Технология Alipay проста в интеграции, а прием оплаты не требует значительного переобучения кассира. Мы обеспечим маркетинговую коммуникацию внутри приложения. Я уверен, ритейлеры на Дальнем Востоке вскоре увидят дополнительный спрос со стороны китайских потребителей, - прокомментировал генеральный директор Alipay в России Богдан Задорожный.

- Запуск сервиса Alipay в крупных торговых сетях региона позволят жителям КНР комфортно и безопасно использовать привычный способ оплаты покупок. Средний чек у туристов из Китая в 2-3 раза больше обычного, мы рассчитываем, что их траты продолжат расти. Возможность оплаты покупок через сервис Alipay – один из шагов по подготовке нашей инфраструктуры к увеличению товарооборота, - рассказал генеральный директор ГК «Невада Групп» Юрий Егоров.

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