Власти Екатеринбурга назвали улицы, которые отремонтируют в 2019 году

До конца 2018 года осталось ровно пять недель, но уже стал известен предварительный список дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге в течение следующих 12 месяцев.

По словам замглавы города Алексей Бубнова, речь идет о работах на улице Стрелочников, Малышева (от Восточной до Высоцкого), Шефской (от Блюхера до Фронтовых Бригад), Щербакова. Также продолжится реконструкция Макаровского моста, развязки на пересечении Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, продление улицы Амундсена от Сахарова до ЕКАДа, а также строительство дорог от Академического до Широкой Речки.

Чтобы успеть выполнить все работы до конца 2019 года, контракты с подрядчиками должны будут заключить к марту.

- По проекту запланирован ремонт 460 тысяч квадратных метров дорог, - рассказал замглавы Екатеринбурга в эфире «Открытой студии». - Но мы пока говорим о проекте, так как бюджет города на следующий год еще рассматривают в Гордуме.

Бубунов также добавил, что в Екатеринбурге продолжат обустраивать так называемые технические тротуары - отрезки шириной 70–80 сантиметров, которые разделяют проезжую часть и газоны. Таким способом власти хотят отдалить газоны от дорог, чтобы на них не попадала грязь.