2018-11-26T19:11:15+03:00
Экономика

Заместитель управляющего розничным филиалом ВТБ в Свердловской области Сергей Жуков стал «Финансистом года»

В Екатеринбурге подвели итоги премии «Человек года-2018»
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

22 ноября стали известны итоги екатеринбургской деловой премии «Человек года – 2018». Победителем в номинации для банкиров и финансистов стал Сергей Жуков, заместитель управляющего розничным филиалом ВТБ в Свердловской области, до конца октября 2018 года руководивший премиальным офисом ВТБ в Екатеринбурге.

Номинантов и победителей премии определяет экспертный совет, представляющий деловое сообщество города. В этом году он состоял из 38 человек и включал директоров крупнейших предприятий региона, известных политиков и чиновников, руководителей отраслевых объединений. В номинации «Финансист года» оценивались результат деятельности компании в отчетный период и репутация в профессиональной среде.

Сергей Жуков был номинирован за достижения в качестве руководителя направления Private Banking в регионе.

- С начала года под руководством Сергея премиальный офис ВТБ в Екатеринбурге нарастил объем средств под управлением на 47%, этот показатель достиг 26 миллиардов рублей. Количество семей на обслуживании в офисе выросло с начала года на 44%», - отметил Дмитрий Брейтенбихер, глава Private Banking ВТБ.

Сергей Жуков работает в банковском секторе с 2004 года, с 2006 года – в Группе ВТБ. В апреле 2008 года переехал в Екатеринбург и занял должность директора офиса «ВУЗовский», а с 2012 года руководил «ДО Персональный» и развивал направление Private Banking в регионе. С октября 2018 года – заместитель управляющего филиалом банка в Свердловской области.

Премия «Человек года» была учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 году и проводится в девятый раз. Организаторы характеризуют ее как одну из самых престижных бизнес-премий России и единственную в регионе, где победителей определяют представители самого бизнес-сообщества.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уралец скончался после того, как знакомый три раза ударил его по голове
Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни
Сергей Нетиевский третий раз выиграл суд у «Уральских пельменей»
Сдали досрочно: на Урале после реконструкции открыли участок трассы Екатеринбург - Тюмень
Екатеринбуржцы за сутки собрали деньги на адвоката и лечение сбитых на Фурманова мамы с сыном
На Урале посадили создателя «финансовой пирамиды», обманувшего на 40 миллионов 770 человек
В Екатеринбург приедет автор проекта нового зала филармонии
В Екатеринбурге пасынок убил отчима, спрятав тело в куче мусора
Опасный деликатес: в аэропорту Екатеринбурга изъяли 700 килограммов красной икры с плесенью
На Урале насильно упекли в больницу туберкулезника, не желающего пить таблетки
На Среднем Урале потратят 200 миллионов рублей на замену лифтов
Екатеринбурженка нашла пенсионные отчисления в чужом фонде, куда их перевели, подделав ее подпись
Свердловская область получит 19 федеральных миллионов рублей на нацпроекты
Екатеринбуржцы заложили капсулу времени в отреставрированный своими руками старинный дом
На Среднем Урале начнут выпускать велосипеды
Свердловские приставы арестовали отца, сбежавшего от алиментов из Москвы в Екатеринбург
В Свердловской области температура на следующей неделе опустится до - 30 °С
Мэр Екатеринбурга пообещал горожанам построить вторую ветку метро или канатную дорогу