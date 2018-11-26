Заместитель управляющего розничным филиалом ВТБ в Свердловской области Сергей Жуков стал «Финансистом года»

22 ноября стали известны итоги екатеринбургской деловой премии «Человек года – 2018». Победителем в номинации для банкиров и финансистов стал Сергей Жуков, заместитель управляющего розничным филиалом ВТБ в Свердловской области, до конца октября 2018 года руководивший премиальным офисом ВТБ в Екатеринбурге.

Номинантов и победителей премии определяет экспертный совет, представляющий деловое сообщество города. В этом году он состоял из 38 человек и включал директоров крупнейших предприятий региона, известных политиков и чиновников, руководителей отраслевых объединений. В номинации «Финансист года» оценивались результат деятельности компании в отчетный период и репутация в профессиональной среде.

Сергей Жуков был номинирован за достижения в качестве руководителя направления Private Banking в регионе.

- С начала года под руководством Сергея премиальный офис ВТБ в Екатеринбурге нарастил объем средств под управлением на 47%, этот показатель достиг 26 миллиардов рублей. Количество семей на обслуживании в офисе выросло с начала года на 44%», - отметил Дмитрий Брейтенбихер, глава Private Banking ВТБ.

Сергей Жуков работает в банковском секторе с 2004 года, с 2006 года – в Группе ВТБ. В апреле 2008 года переехал в Екатеринбург и занял должность директора офиса «ВУЗовский», а с 2012 года руководил «ДО Персональный» и развивал направление Private Banking в регионе. С октября 2018 года – заместитель управляющего филиалом банка в Свердловской области.

Премия «Человек года» была учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 году и проводится в девятый раз. Организаторы характеризуют ее как одну из самых престижных бизнес-премий России и единственную в регионе, где победителей определяют представители самого бизнес-сообщества.