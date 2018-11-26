2018-11-26T17:17:16+03:00
Общество

«Нагрузка выросла. Необходима мотивация»: в мэрии Екатеринбурга просят увеличить зарплату чиновникам

Если городская Дума даст добро, то с начала года расходы только лишь на мэра вырастут с 3,2 до 5,4 миллионов рублей
Данил СВЕЧКОВ
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В мэрии тем временем объяснили, что в последний раз вот так зарплату чиновникам пересматривали еще в 2011 году.В мэрии тем временем объяснили, что в последний раз вот так зарплату чиновникам пересматривали еще в 2011 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга предложила городской Думе подумать, а не повысить ли чиновникам, среди которых и глава города, зарплату. Так, мэру, на должности которого сейчас трудится Александр Высокинский, мэрия предлагает установить оклад в 54,4 тысячи рублей, да плюс еще и поощрение ежемесячное сделать - 206,7 тысяч рублей. А если же говорить более крупными цифрами, то расходы на главу города увеличатся с 3,2 миллионов рублей до 5,4 миллионов.

- Сначала эту инициативу будут рассматривать на заседании комиссии по местному самоуправлению, - поясняют в городской Думе Екатеринбурга. - А потом уже, если комиссия ее примет, то ее обсудят на заседании Думы.

Если депутаты это предложение примут, то изменения вступят в силу с начала следующего года. В мэрии тем временем объяснили, что в последний раз вот так зарплату чиновникам пересматривали еще в 2011 году и с той поры много воды утекло - работы у сотрудников стало больше, а доход все тот же.

- Нагрузка на муниципальных служащих выросла в несколько раз, и как следствие, вызывает необходимость дополнительной мотивации и стимулирования, - объясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - В связи с увеличением нагрузки на муниципальных служащих представляется целесообразным пересмотреть условия оплаты труда, прежде всего, чтобы на благо жителей Екатеринбурга работали грамотные, компетентные, профессиональные люди, которые могут принимать решения и нести за них ответственность.

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