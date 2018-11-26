ВТБ и ДОМ.РФ закрыли сделку в рамках «Фабрики ИЦБ» на 74,3 миллиарда рублей

ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путём выпуска ипотечных облигаций объёмом 74,3 миллиарда рублей в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Это крупнейший выпуск ИЦБ не только в программе выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, но и в целом на российском рынке ипотечных ценных бумаг.

- Мы продолжаем активно сотрудничать с ДОМ.РФ по осуществлению транзакций в рамках «Фабрики ИЦБ», что способствует росту объемов рынка ипотечной секьюритизации в России, расширению круга инвесторов. Данные бумаги, обеспеченные первоклассным ипотечным портфелем Банка ВТБ и поручительством ДОМ.РФ, являются высоконадежным инструментом, среди характеристик которого можно выделить пониженный коэффициент риска, льготное налогообложение и возможность при определенных условиях признаваться для целей учета как базовый актив, поэтому мы уверены, что эти облигации будут востребованы на рынке, - рассказал руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

- С учетом состоявшегося выпуска объем совместных сделок ДОМ.РФ и банка ВТБ составил 122,5 миллиарда рублей. Это больше объема, который был запланирован в рамках меморандума в 2016 году. Дальнейшее сотрудничество с одним из крупнейших российских банков позволит нам создать высоколиквидный рынок ипотечных ценных бумаг и привлекать на него институциональных инвесторов, – прокомментировал Кирилл Гришанов, управляющий директор ДОМ.РФ.

В 2017-2018 годах состоялось 8 выпусков облигаций с ипотечным покрытием «Фабрики ИЦБ» на сумму более 195 миллиардов рублей.