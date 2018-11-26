Дед Мороз приехал в Екатеринбург: Знаю песни «Чайфа» и «Наутилуса» лучше новогодних

Две недели назад Дед Мороз покинул свою резиденцию в Великом Устюге и отправился в предновогоднее путешествие по российским городам. И вот, наконец, добрался до Екатеринбурга. Первым делом гост отправился на встречу с маленькими горожанами и их родителями. В каждом городе у дедушки есть волшебный помощник, и в Екатеринбурге - это эльф-телеведущий Александр Колтовой. Вместе они приходят в гости к ребятам и дарят подарки.

- Мы встретимся с детьми в реабилитационных центрах и детских домах, - объявил Александр. - Все письма, которые вы писали дедушке, он прочитал. На часть этих писем мы даже сейчас же ответим, к кому-то съездим в гости лично.

Дедушка предпочитает активный образ жизниФото: Алексей БУЛАТОВ

- Его, как и моего помощника, зовут Саша, - делится Дед Мороз. - И, как у меня, День рождения у него 18 ноября. Он мечтает стать зубным врачом и тоже помогать людям. Еще мы отправимся в семью Головач, где живет трое детей - творческие ребята: пишут электронную музыку, поют и танцуют. Они прислали мне письмо уже во второй раз. И в этом году я, наконец, к ним приеду. И, конечно, в первую очередь, мы идем к ребятам из больниц и социальных центров. С каждым годом растет количество моих волшебных помощников. Волонтеры по всей стране помогают нам в благотворительном марафоне.

ТЕЛЕФОН ИЗ ДЕРЕВА НЕ ВЫРЕЖЕШЬ

- Откуда ты берешь столько подарков, - задает первый вопрос любопытный мальчик Сережа.

- Раньше делал сам - вручную вырезал из дерева, но со временем стало столько пожеланий, что начал колдовать с помощью волшебного посоха, сделанного из древнего дуба, который растет в моих лесах. А сейчас и этого мало - теперь мне помогают друзья, которые зовутся спонсорами, поскольку я не силен в современных машинках и роботах. Телефон из дерева не вырежешь.

- Как ты научился колдовству?

- Оно появляется, когда ребята и взрослые всей страны начинают верить в чудо. И тогда эти мысли, как нити доброй энергии, сосредотачиваются в моем волшебном посохе. И именно при помощи посоха я исполняю заветные мечты и творю чудеса.

- Дед Мороз, а почему тебе не холодно, когда ты на улице, - спрашивает девочка Алиса.

- А потому что я в шубе. Это волшебные мастерицы из моего Дома моды сделали такое чудо. Они сшили мне уже 50 нарядов - летний, спортивный, домашний, ночной. И все в моем стиле - красном цвете. А когда молва об их таланте пошла по всему свету, им стали заказывать наряды с разных уголков страны.

... и его последователи полностью его поддерживаютФото: Алексей БУЛАТОВ

НАУЧИТЕ ДЕДУШКУ КАТАТЬСЯ НА СНОУБОРДЕ

- Вот у тебя есть спортивный костюм. А каким спортом ты занимаешься, - интересуется школьница Настя.

- Я главный болельщик и пропагандист спорта. Безусловно, ближе мне зимние виды спорта - коньки, лыжи, в том числе и горные. Мечтаю, чтобы в этом путешествии меня кто-то научил кататься на сноуборде. И в футбол играю. Главное, найти занятие по душе и помнить, что движение - это жизнь.

- А ты когда-нибудь отдыхаешь?

- Дело в том, что меня нельзя мерить вашими людскими величинами. Я ведьне хожу на работу. Сейчас я общаюсь с вами, а через полчаса буду дарить подарки. Через день буду в дороге. Ближе к Новому году вернусь к себе в Устюг и буду встречать гостей. После этого - снова разбираю письма - их за 20 лет мне пришло более трех миллионов - и готовлю подарки к следующему празднику.

- Дедушка, как ты относишься к российскому рэпу, - неожиданно спрашивает старшеклассник Егор.

- С этим явлением современной культуры я, конечно, знаком. Оно очень популярно у молодежи. Но должен сказать, что не являюсь поклонником - ушки мои болят, поскольку много в этих песнях сквернословия. Я скажу одно имя - это Oxxxymiron. Парень очень начитанный. Для меня, старика, в русском рэпе не хватает души, тепла, поэзии в словах. Той самой, которая, как цветок, распускается, и, будучи опыленной нежными нотами музыки, рождает одно из самых гениальных достижений человечества - художественный образ.

ЗНАЮ ПЕСНИ УРАЛЬСКИХ РОК-ГРУПП ЛУЧШЕ НОВОГОДНИХ

- Там в рэпе как раз много про опыление, - шутит эльф Александр.

- Я не об этом. Мы сейчас с вами находимся на родине Свердловского рок-клуба. Вам может показаться удивительным, но я многие песни «Наутилус Помпилиуса», «Агаты Кристи» и «Чайфа» знаю не лучше, чем новогодние. А все оттого, что рядом с моей вотчиной находится детский лагерь. И когда ребята вечером собираются у костра, то конечно же, поют песни под гитару. Раньше я вообще думал, что «Бутылка кефира, полбатона» - это вообще гимн школьников и студентов.

- А как у вас летают санки, - интересуется малыш, сидя у мамы на коленках.

- Санки запряжены волшебной тройкой коней. Пока я их оставил на вотчине набираться сил, чтоб в новогоднюю ночь облететь все дома и оставить подарки, которые они загадали. А в полет моя волшебная тройка отправляется с помощью посоха. Подарки я оставляю с космической скоростью, поэтому меня никто не замечает. Ведь если я задержусь хотя бы у одной елки, то сотни или даже тысячи моих внучат могут остаться без сюрпризов.

Дед Мороз - главный атрибут праздника в каждом домеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Как зовут твоих оленей, - задает вопрос девочка с косичками.

- Олени все же у Санты - их у него шесть или семь. А у меня тройка коней, которых зовут Декабрь, Январь и Февраль.

- Вы с Санта Клаусом - родственники?

- Мы друзья, помощники и соратники.

ТОЖЕ БЫЛ МАЛЬЧИКОМ И ВЕРИЛ В ЧУДО

- Дед Мороз, вот вы всю страну поздравляете и дарите всем подарки. А вас кто-нибудь поздравляет, - подключаются к обсуждению жизни Деда Мороза журналисты.

- Я, честно говоря, волшебник счастливый. Меня каждый день с чем-то поздравляют. На прошлой неделе был День рождения, сейчас на носу Новый год. Регулярно мне дарят варенья - вот сейчас везу Снегурочке сибирское варенье из шишек, которое мне вручили в поездке. Очень вкусно! Везу алтайский мед и чай. В самом начале путешествия мне подарили огромный пряник - он может храниться долго-долго, а потом можно размочить в чаечке и скушать его. Но я, наверно, это делать не буду - уж больно он хорош.

- Как вам удалось стать Дедом Морозом? Вы сразу появились на свет в шубе и с бородой или у вас был карьерный рост от должности Снеговика, - задает волнующий вопрос журналист «Комсомолки».

- Я родился обычным мальчишкой. Верил в чудеса. Вокруг меня было столько доброты, что я решил посвятить всю жизнь служению людям. «Кто-то должен, - посчитал я когда-то давным-давно, - напоминать людям хотя бы раз в году, что счастье заключается не в том, чтобы брать, а в том, чтобы давать». И вот сейчас, когда мы дарим друг другу подарки, помогаем исполнять заветные мечты и желания, пишем поздравительные письма, просто улыбаемся, согреваем своей заботой и любовью, мир становится добрее, мир становится теплее.

БЕЗ НОВОГОДНЕГО ЧУДА МИР БЫ ДАВНО «СХЛОПНУЛСЯ»

- Что бы мы делали без вас и новогодних праздников...

- Мир бы уже давно «схлопнулся», умер от удушья и безразличия. Сегодня, когда мы наряжаем елку, режем салатики, украшаем дома, - этот добрый ритуал, который согревает нас в самые лютые морозы. А для чего нужен мороз на улице? Чтобы люди, как никогда, ценили домашний уют.

Каждый ребенок мечтает увидеть Деда МорозаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Что вы думаете о современных детях? Отличаются ли они от тех, что были раньше?

- Каждое поколение, как чаши весов. Все связано - дети зависят от взрослых, взрослые - от детей. И эти весы постоянно перевешивают, то в одну, то в другую сторону. То больше просят для себя чего-то конкретного, то больше размышляют о мире, жизни, любви и просят для кого-то. Насколько то или иное поколение, жесткое или мягкое, доброе или злое, зависит от нас с вами - от взрослых.

- Чем же мы можем помочь?

- Я всегда говорю - не спешите взрослеть. Чтобы вера в добро оставалась даже у самых больших ребят. Чтобы это никогда не считалось признаком слабости, а хамство и грубость не были атрибутами жизни взрослого человека. Мы должны быть добрее независимо от статуса и возраста.

- Сейчас вы отправляетесь с подарками к детям. А есть ли у вас список «плохишей»?

- Я считаю, что на свете нет плохих детей, есть просто шалунишки. Бывает, что просто невниманием, резким словом можно обидеть другого человека. Таким ребятам я просто напоминаю лишний раз, что жизнь и даже год состоит не из одного поступка, а из череды событий, на которые ты сам оказываешь влияние. И чем больше добрых дел ты совершишь за год, тем быстрее исполнится твое желание.