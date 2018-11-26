На Форум 100+ приедут архитекторы знаковых объектов России и мира

На V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia приедут известные эксперты в области проектирования и строительства. Авторы знаковых архитектурных объектов мира выступят с докладами, открытыми лекциями и мастер-классами.

Один из самых ожидаемых гостей – Джереми Ким (бюро Foster + Partners) – представит проект штаб-квартиры РМК в Екатеринбурге в рамках объектной сессии. Напомним, Екатеринбург – первый российский город, где появится здание всемирно известного бюро Foster + Partners.

Впервые на форум приедет профессор психологии Колин Эллард, автор книги «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие». Темой его выступления станет «Психология высотного строительства».

Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects, Великобритания) прочитает открытую лекцию. Совместно с Захой Хадид архитектор принимал участие в знаковых проектах бюро.

Борис Бернаскони (Ельцин Центр, «Matrex» и «Гиперкуб» в инновационном центре «Сколково» и других объектов) проведет на форуме мастер-класс и семинар «Что такое знаковая архитектура и зачем она?».

В секции "Реновация территорий мегаполисов» примет участие проектировщик новой застройки центральных районов Шанхая Юст ван ден Хоек (Joost Van Den Hoek, Голландия).

О реконструкции одного из легендарных объектов высотного строительства Америки – небескреба Эмпайр Стейт Билдинг в Нью Йорке – расскажет глава компании «Quest Energy Group» Хенни ван Ламбалген. В данный момент он также ведет проекты по реконструкции общей администрации США и Министерства обороны США.

Для посещения всех мероприятий деловой программы форума необходима предварительная регистрация – по ссылке.