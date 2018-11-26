Где купить подарки и украшения к Новому году
Немецкое Рождество с Николаусом
1, 2 декабря
Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3
Часы работы: 12:00 до 18:00
На ярмарку вход свободный
Специально из Германии прилетит их местный Дед Мороз, которого детвора называет Николаус. Встречать коллегу на радость малышне будет наш традиционный Дед Мороз. Николаус познакомит гостей с традициями европейского рождества и поучаствует в мастер-классах. На ярмарке его можно будет встретить с 15:00 до 16:00.
Валенки от дизайнеров и модные подарки
8, 9 декабря
Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина,3
Часы работы: с 12:00 до 20:00
Цена: 50 рублей, дети и пенсионеры бесплатно
Какой наряд выбрать на корпоратив? Как стильно украсить новогоднюю елку? Какой декор подобрать для праздничного стола? И где купить дизайнерские модные валенки? Об этом можно узнать на Новогоднем маркете «Расцвета-2018».
Ярмарки стартуют с 1 декабряФото: Михаил ФРОЛОВ
Вечерний базар
17 декабря-30 декабря
Кинотеатр «Колизей», пр. Ленина, 43
Часы работы: 11:00 до 20:00
Вход свободный
Это будет запоминающаяся ярмарка новогодних и рождественских подарков, сувениров, елочных украшений и потребительских товаров, которая будет идти до позднего вечера.
Новогодняя ярмарка в центре города
28 декабря – 20 января
Где: Площадь 1905 года
Часы работы: будни с 16:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00
Вход свободный
Вместе с открытием Ледового городка, который построят по мотивам сказов Бажова, на площади откроется новогодняя ярмарка. Как обычно, в торговых домиках вы сможете найти сувениры и изделия ручной работы от народных умельцев и дизайнеров.
Экоугощения для праздника
20-23 декабря
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14
Часы работы: с 10:00 до 19:00
Вход свободный
На новогоднем маркете «Экофест» можно будет найти елку, игрушки, е наряды и маскарадные костюмы. Также вас научат упаковывать новогодние подарки. Кроме того, на витринах Экофеста продавцы выложат экокосметику, продукты здорового питания, биопродукты и детокс-напитки.
На часть мероприятий вход будет свободнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Подарки ручной работы
22, 23 декабря
Уральский Центр развития дизайна, ул. Горького, 4а
Часы работы: 12:00 до 20:00
Вход свободный
Налетай — покупай, выбирай — забирай! Зазывает гостей городская ярмарка подарков ручной работы. Здесь покажут хенд-мейд украшения, одежду, вкусности и домашний декор от умелых мастеров со всего Урала.