2018-11-26T10:58:01+03:00
Общество

Где купить подарки и украшения к Новому году

Конечно на рождественских ярмарках и елочных базарах. Рассказываем про самые ожидаемые
Анна КОСНЫРЕВА
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На ярмарках презентуют валенки и подарки ручной работыНа ярмарках презентуют валенки и подарки ручной работыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Немецкое Рождество с Николаусом

1, 2 декабря

Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

Часы работы: 12:00 до 18:00

На ярмарку вход свободный

Специально из Германии прилетит их местный Дед Мороз, которого детвора называет Николаус. Встречать коллегу на радость малышне будет наш традиционный Дед Мороз. Николаус познакомит гостей с традициями европейского рождества и поучаствует в мастер-классах. На ярмарке его можно будет встретить с 15:00 до 16:00.

Валенки от дизайнеров и модные подарки

8, 9 декабря

Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина,3

Часы работы: с 12:00 до 20:00

Цена: 50 рублей, дети и пенсионеры бесплатно

Какой наряд выбрать на корпоратив? Как стильно украсить новогоднюю елку? Какой декор подобрать для праздничного стола? И где купить дизайнерские модные валенки? Об этом можно узнать на Новогоднем маркете «Расцвета-2018».

Ярмарки стартуют с 1 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярмарки стартуют с 1 декабряФото: Михаил ФРОЛОВ

Вечерний базар

17 декабря-30 декабря

Кинотеатр «Колизей», пр. Ленина, 43

Часы работы: 11:00 до 20:00

Вход свободный

Это будет запоминающаяся ярмарка новогодних и рождественских подарков, сувениров, елочных украшений и потребительских товаров, которая будет идти до позднего вечера.

Новогодняя ярмарка в центре города

28 декабря – 20 января

Где: Площадь 1905 года

Часы работы: будни с 16:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00

Вход свободный

Вместе с открытием Ледового городка, который построят по мотивам сказов Бажова, на площади откроется новогодняя ярмарка. Как обычно, в торговых домиках вы сможете найти сувениры и изделия ручной работы от народных умельцев и дизайнеров.

Экоугощения для праздника

20-23 декабря

КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

Часы работы: с 10:00 до 19:00

Вход свободный

На новогоднем маркете «Экофест» можно будет найти елку, игрушки, е наряды и маскарадные костюмы. Также вас научат упаковывать новогодние подарки. Кроме того, на витринах Экофеста продавцы выложат экокосметику, продукты здорового питания, биопродукты и детокс-напитки.

На часть мероприятий вход будет свободным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На часть мероприятий вход будет свободнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подарки ручной работы

22, 23 декабря

Уральский Центр развития дизайна, ул. Горького, 4а

Часы работы: 12:00 до 20:00

Вход свободный

Налетай — покупай, выбирай — забирай! Зазывает гостей городская ярмарка подарков ручной работы. Здесь покажут хенд-мейд украшения, одежду, вкусности и домашний декор от умелых мастеров со всего Урала.

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