«Держим кулачки»: екатеринбуржец, чьи жена и сын были сбиты на Фурманова, рассказал о состоянии семьи

Житель Екатеринбурга, жену и маленького сына которого две недели назад на тротуаре сбила Honda, рассказал об их состоянии. И супруга, и ребенок Павла в той страшной аварии чудом уцелели, но получили многочисленные серьезные травмы.

Спустя неделю 29-летняя Екатерина пришла в сознание, а вот двухлетний малыш все еще находится в искусственной коме. За все время врачи сделали ему уже две операции - у мальчика сильно пострадал мозг. Сейчас медики разрешили Павлу регулярно навещать жену и сына, мужчина ходит к ним каждый день, иногда по нескольку раз.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Катя все понимает, все помнит, голова у нее не пострадала. Очень хочет говорить, но находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Дышать самостоятельно не может, - делится Павел. - Легкие - регенерируемый орган, но когда они восстановятся и с какими побочными эффектами, никто не может сказать. Все усложняется тем, что сломано три ребра и пришлось удалить несколько внутренних органов. И иммунитет конечно снижен. Ослаблен кишечник. По последним данным позвоночник у нее цел. Сломана левая рука.

Несмотря на то, что прогнозы делать медики пока не спешат и оценивают состояние пациентов, как стабильно тяжелое, некоторый прогресс на лицо. Молодая мама начала самостоятельно пить и есть.

Водитель Honda утверждал, что перепутал педали газа и тормозаФото: Алексей БУЛАТОВ

- По Ване - руки и ноги у него целы, пострадала только голова. ЧМТ, УГМ, - расказывает отец. - Пока без подробностей. Медикаментозную кому сейчас снижают до минимума. Ждем, когда сознание восстановится, и он проснется. Тут опять никаких прогнозов. Нейрохирургия - наука очень неточная. С завтрашнего дня будем с бабушкой к нему ходить и читать сказки. Говорят, так процесс пойдет быстрее.

Чтобы привлечь виновника ДТП к ответственности, Павел уже нанял адвоката. Известно, что водитель злополучной иномарки в момент аварии был без прав - удостоверение у него забрали из-за болезни. Садиться за руль ему категорически запрещено.

- Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о помощи. Я, наверно, первый раз вижу столько неравнодушных людей, которые готовы безвозмездно помогать. Я не ожидал такого резонанса. Это очень вдохновляет меня. Держим кулачки.

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