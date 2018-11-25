2018-11-25T13:37:56+03:00
Происшествия

Мужчина, чьи жена и сын пострадали в аварии на Фурманова, просит о помощи

Супругу и двухлетнего малыша прооперировали, сейчас им необходимы средства на реабилитацию
Дарья РЯБОВА
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Супруга Павла тем злополучным утром отвозила сына в детский сад, но на светофоре её сбил водитель иномарки Фото: ГИБДД по Свердловской областиСупруга Павла тем злополучным утром отвозила сына в детский сад, но на светофоре её сбил водитель иномарки Фото: ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД Екатеринбурга
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Утром 14 ноября в Екатеринбурге произошла страшная авария - водитель иномарки выехал на тротуар и сбил маму с ребенком в коляске, а также еще одного пешехода. 29-летняя Екатерина попала в больницу со сломанными ребрами и разрывом внутренних органов, сейчас идет заживление легких. У мальчика же поврежден череп и правая сторона головного мозга. На данный момент они восстанавливаются, проходят необходимый комплекс оздоровительных процедур.

От коляски, на которой Екатерина везла малыша, отвалились колеса Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД Екатеринбурга

От коляски, на которой Екатерина везла малыша, отвалились колеса Фото: ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД Екатеринбурга

За рулем той самой машины Honda CRV находился 50-летний Владимир Пузырев. На судебном заседании он утверждал, что перепутал педали газа и тормоза. Но следователи уверены - это было предумышленное убийство. Пока виновного отправили в СИЗО на два месяца, но если обвинение по статье «Покушение на убийство» подтвердится, то его ждет от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Теперь муж пострадавшей Екатерины, отец двухлетнего сына, за чьи жизни продолжают бороться доктора, просит всех сочувствующих его трагедии людей о помощи. Его семье необходимы деньги на адвоката и лечение.

Владимир на заседании суда так и не признал вину - лишь твердил о перепутанных педалях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир на заседании суда так и не признал вину - лишь твердил о перепутанных педаляхФото: Алексей БУЛАТОВ

- Кто неравнодушен к нашей ситуации - нужна финансовая поддержка, - пишет Павел на своей странице во Вконтакте и уточняет, как можно узнать о произошедшей аварии. - Кто не в курсе - гуглите авария на Фурманова. В ней пострадали моя жена и ребёнок. Средства пойдут на работу адвоката. Плюс нужна подушка для непредвиденных расходов на восстановление и реабилитацию моих самых дорогих. Сам я пока не могу работать в полную силу, поэтому приходится просить.

Номер телефона 89506350089 - к нему прикреплена карта Сбербанка. Номер карты 4276 1600 1393 3719. Павел Витальевич Н.

Реквизиты карты Павла, чьи жена и сын пострадали в той страшной аварии Фото: скриншот со страницы Павла во Вконтакте Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Реквизиты карты Павла, чьи жена и сын пострадали в той страшной аварии Фото: скриншот со страницы Павла во ВконтактеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Если не удаётся отправить на Сбербанк, но очень хочется помочь - не спешите, срочной необходимости нет, можно это сделать чуть позже, - добавляет Павел в следующем посте, так как не всем удается перевести деньги, о чем люди сообщают в комментариях. - Также есть карта Тинькофф-банка, прикрепил реквизиты. Вечером постараюсь написать про состояние. Огромное всем спасибо. Огромное. Чувствую поддержку каждого из вас и читаю все сообщения.

И поддержка от людей идет поистине большая. Люди стараются подбодрить и словом, и делом. "Держу кулачки за твою семью! Надеюсь, что все будет хорошо! Есть бог или нет, не знаю, но попросил его помочь твоему сыну и жене. Крепись", - пишет один из неравнодушных людей.

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