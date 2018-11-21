2018-11-21T12:08:50+03:00
Общество

Учись на отлично и стань известным на всю Свердловскую область

Конкурс «Учись на отлично» успешно стартовал и уже собрал первых участников
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Чтобы стать победителем, вам нужно учиться на пятерки, скачать заявку, а также бланк и внести в него отметки «отлично» и написать эссе по предложенным темам.Чтобы стать победителем, вам нужно учиться на пятерки, скачать заявку, а также бланк и внести в него отметки «отлично» и написать эссе по предложенным темам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге в самом разгаре конкурс среди школьников Свердловской области «Учись на отлично!». Будущие врачи, космонавты, ветеринары и даже президенты копят в школе «пятерки» и выписывают их в бланки участника. Первый бланк мы уже опубликовали, второй выйдет в «Комсомольской правде» 28 ноября. Всего их два. Представляете? Не пропустите последний бланк!

Побороться за главный приз – встречу с полномочным представителем Президента России по Уральскому федеральному округу могут ученики с 5-го по 11-й класс включительно. Главное условие – собрать как можно больше пятерок по всем предметам и написать эссе на заданную тему.

Обратите внимание, что в бланк выписываются только те отметки «отлично», которые были получены с 10 сентября по 7 декабря 2018 года и выставлены в журнал или электронный дневник.

Бланк и эссе необходимо отправить до 17 декабря по адресу: 620072, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка 52 – офис 302 или скан по электронной почте на адрес: konkurs.ekb@phkp.ru.

Так же в этом году принять участие может целый класс. Для этого необходимо снять видеоролик «Моя любимая школа» или «Мой самый дружный класс» и приложить бланк участника с оценками лучшего ученика класса. Хронометраж видеоролика – до двух минут. Узнать подробности и задать вопросы можно в группе ВКонтакте «Учись на отлично» с Комсомолкой».

Фото: "КП-Екатеринбург"

Фото: "КП-Екатеринбург"

Цитата из эссе Виталия Майера, участника конкурса «Учись на отлично!» 2017:

«Если бы я был президентом, то сам бы взял под особый контроль решение социальных задач, вопросы в области медицины: оснащение больниц и поликлиник новейшим оборудованием. Я очень люблю нашу страну, наш город и желаю, чтобы все были здоровы и счастливы».

Конкурс проводится при поддержке полномочного представителя Президента России по Уральскому федеральному округу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уралец заплатит «Hennessy» 1,3 рублей за то, что прикрывал брендом паленый алкоголь
Приехавших в екатеринбургский зоопарк мартышек назвали в честь рек с их Африканской родины
Больше 134 тысяч уральцев лишились возможности выехать в другие страны
В Оренбургской области строят стратегическую ЛЭП
На Урале мужчина погубил друга, подвозя его в сад после трех литров пива
На Урале похитители выдали себя, отправив свою же жертву за выкупом
«Автомобилист» с разгромным счетом проиграл «Нефтехимику»
В Екатеринбурге мужчина погиб из-за загоревшегося в квартире мусора
Вычислили в соцсетях: В Екатеринбурге автовор попался на любви к красоткам и пицце
Что и когда снесут: Гордума Екатеринбурга объявила войну киоскам
Новое руководство Екатеринбургского цирка написало в полицию два заявления по конфликту с Марчевским
В уральской колонии, где 10 заключенных объявили голодовку, начнут выпускать мороженое
ГИБДД нашли на дорогах Екатеринбурга больше 200 неисправных автобусов
Прокуратура начала проверку после того, как в Екатеринбурге ребенка заставили дважды оплатить проезд в автобусе
В Каменск-Уральском на жилом доме повесили труп барсука
В Екатеринбург прилетел министр культуры Владимир Мединский
«Здесь мучили и убивали людей»: в Екатеринбурге задержали историка, устроившего пикет возле здания МВД
В Екатеринбурге осудили фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 56 тысяч поддельных рублей
На трассе Екатеринбург - Курган введут реверсивное движение
Лучшим эпидемиологом России стала врач Екатеринбурга
Юбилей Свердловской области отметят гражданским форумом