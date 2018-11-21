Учись на отлично и стань известным на всю Свердловскую область

В Екатеринбурге в самом разгаре конкурс среди школьников Свердловской области «Учись на отлично!». Будущие врачи, космонавты, ветеринары и даже президенты копят в школе «пятерки» и выписывают их в бланки участника. Первый бланк мы уже опубликовали, второй выйдет в «Комсомольской правде» 28 ноября. Всего их два. Представляете? Не пропустите последний бланк!

Побороться за главный приз – встречу с полномочным представителем Президента России по Уральскому федеральному округу могут ученики с 5-го по 11-й класс включительно. Главное условие – собрать как можно больше пятерок по всем предметам и написать эссе на заданную тему.

Обратите внимание, что в бланк выписываются только те отметки «отлично», которые были получены с 10 сентября по 7 декабря 2018 года и выставлены в журнал или электронный дневник.

Бланк и эссе необходимо отправить до 17 декабря по адресу: 620072, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка 52 – офис 302 или скан по электронной почте на адрес: konkurs.ekb@phkp.ru.

Так же в этом году принять участие может целый класс. Для этого необходимо снять видеоролик «Моя любимая школа» или «Мой самый дружный класс» и приложить бланк участника с оценками лучшего ученика класса. Хронометраж видеоролика – до двух минут. Узнать подробности и задать вопросы можно в группе ВКонтакте «Учись на отлично» с Комсомолкой».

Фото: "КП-Екатеринбург"

Цитата из эссе Виталия Майера, участника конкурса «Учись на отлично!» 2017:

«Если бы я был президентом, то сам бы взял под особый контроль решение социальных задач, вопросы в области медицины: оснащение больниц и поликлиник новейшим оборудованием. Я очень люблю нашу страну, наш город и желаю, чтобы все были здоровы и счастливы».

Конкурс проводится при поддержке полномочного представителя Президента России по Уральскому федеральному округу.