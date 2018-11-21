В Екатеринбурге в студенческом общежитии погиб парень

В ночь на 21 ноября в общежитии колледжа УрГЭУ на Вторчермете в Екатеринбурге найдено тело 16-летнего студента. Труп сокурсника нашли студенты в комнате, где он жил.

Сообщение о трагедии журналисту «Комсомолки» подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

- Труп найден в общежитии на улице Умельцев. Криминала не усматривается. Тело находится на вскрытии, - отметил представитель ведомства Александр Шульга.

Как пишут учащиеся в соцсетях, причиной смерти стали наркотики. Парень употреблял гашиш вместе с соседом по комнате. Однако, во время курения запрещенного вещества, ему стало плохо. Испугавшись, студенты побежали вызывать «скорую помощь» к охраннику. Но спасти парня не удалось.