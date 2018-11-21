2018-11-21T12:08:50+03:00
Общество

В Екатеринбурге с 1 января увеличится плата за детский сад

Итоговая сумму по-прежнему будет зависеть от возраста ребенка и количества времени, которое он проводит в группе
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Последний раз стоимость пребывания детей в дошкольных учреждениях поднимали два года назадПоследний раз стоимость пребывания детей в дошкольных учреждениях поднимали два года назадФото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующем году родителям в Екатеринбурге придется несколько пересмотреть семейный бюджет. С 1 января увеличится плата за детские сады. Такое постановление с указанием максимальных тарифов вышло полторы недели назад за подписью вице-губернатора Алексея Орлова. А накануне распоряжение утвердила и и.о. начальника Департамента образования Екатерина Сибирцева.

Теперь родителям малышей придется тратить детский садик на четыре процента больше. Но итоговая сумма по-прежнему будет зависеть от возраста ребенка и количества времени, которое он будет проводить в группе.

Так, за малышей, которых водят в ясли на 4 часа в день с разовым питанием, плата поднимется с 770 рублей в месяц до 800. Если же ребенок посещает группу полного дня, то за него придется отдавать 2600 рублей вместо ранее установленных 2530.

За 4 часа пребывания детей-дошкольников мамам и папам придется выкладывать 950 рублей вместо 910, а за полное пребывание свеого чада - 3070 рублей вместо 2980 рублей.

Отметим, до этого плату за детские сады в регионе поднимали два года назад.

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