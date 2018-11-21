Баскетбольная команда из Санкт-Петербурга спасла жизнь пассажиру самолета, экстренно севшего в Екатеринбурге

В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет, который летел из Владивостока в Москву. Случилось это потому, что одному из пассажиров вдруг стало плохо.

- Пассажир был госпитализирован в одну из городских больницу, воздушное судно вылетело по маршруту, - сообщают в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

Позже выяснилось, что пока самолет не приземлился и пассажира не передали в руки медиков, жизнь в нем поддерживал врач баскетбольной команды "Спартак", возвращавшейся в Санкт-Петербург после матча Кубка России.

- Павел Самойленко, врач нашей команды, оказал мужчине первую помощь, - сообщают в пресс-службе БК "Спартак". - После Павел и массажист команды, Андрей Волков, находились рядом с мужчиной на протяжении 3-х часов и следили за тем, чтобы его состояние не ухудшилось и он не потерял сознание, пока самолет совершал экстренную посадку в Екатеринбурге. После посадки мужчина был госпитализирован и сейчас его жизни ничего не угрожает.

К слову, сам врач Павел Самойленко, спасший жизнь человек героем себя не считает. И рассказывает о случившемся довольно скромно:

- Мы сделали то, что должны были. Выполнили свою работу.