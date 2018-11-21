ВИЗ-Сталь повышает эффективность проектной работы

Руководители среднего звена ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) прошли двухдневный тренинг-интенсив, который направлен на рост эффективности и развитие навыков управления проектами.

Тренинг включал пять тематических блоков: управление личной эффективностью, мотивация руководителя, проактивная модель поведения, управленческие компетенции и взаимоотношения в команде. В ходе групповых обсуждений и разборов практических кейсов участники отработали алгоритмы организации командной работы, освоили технологии переговорного процесса. Металлурги изучили законы синергетического эффекта при групповом взаимодействии, приемы мотивации подчиненных к выполнению рабочих заданий и др.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

- Перед руководителями проектов стоит непростая задача — объединить людей с разным профессиональным опытом в команду, слаженно работающую для достижения поставленной цели. Тренинг дал возможность слушателям систематизировать знания по управлению проектами и освоить новые навыки для повышения эффективности командной работы, – отметила и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

ВИЗ-Сталь ведет системную работу по развитию кадров, используя современные форматы и передовые методики корпоративного обучения. Ежегодно в образовательных проектах предприятия участвует до 90% работников.