С армией на века

Теплые объятия давних друзей, вечерние платья дам, воспоминания тех, кто долгие годы своей работы посвятил системе военной торговли. Так, очень по-доброму, началось мероприятие, посвященное празднованию 100-летия со дня образования военной торговли. Володя Саркисян, заместитель генерального директора АО «Военторг-Центр», часто вспоминает себя солдатом. Это было в далеком 1962 году, когда в свободную минутку его товарищи (да и он сам) бегали в солдатскую чайную.

- Вот так стакан горячего чая выпьешь, пирожочек съешь и бежишь обратно на занятия, - рассказывает Володя Саркисян. - И жизнь хороша! А потом, когда я офицером стал, уже сам работал и изнутри смотрел, как работает военная торговля. Честь и хвала!

Празднование 100-летия Военной торговли началось с гимна РФ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем рождения военной торговли принято считать 16 ноября 1918 года, но уже с началом Великой Отечественной войны перед ней возникают новые и чрезвычайно сложные задачи. Главная из них - в районах боевых действий. Тогда впервые появились полевые военторги, которые через передвижные автолавки доставляли необходимые товары как можно ближе к районам боевых действий.

- Наша военная торговля появилась потому, что в ней нуждались люди. Это произошло еще до революции, когда в войсках создавались кооперативы - приблизительно с середины XIX века. Коммерсанты ездили по войскам с закупленным товаром и продавали его втридорога. Они здорово помогали армии в питании, - с улыбкой вспоминает Геннадий Антипин, начальник ФКП Управления торговли УрВО.

Праздник, на котором собрались люди, отработавшие в сфере торговли не один год, прошел на позитивной ноте. Гости были приятно удивлены и пребывали в прекрасном настроении на протяжении всего праздничного мероприятия. Каждому ветерану военной торговли были вручены памятные подарки, в том числе сувенирная продукция и товары собственной торговой марки.

Звонким «ура-а!» и громкими аплодисментами гости праздника встретили Геннадия Антипина, начальника ФКП управления торговли УрВО.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Настроение прекрасное! Только неожиданно очень - я думала, что будет просто концерт, небольшой фуршет и все. А тут целый праздник! Даже артисты выступают! - делится впечатлениями Жанна Секачева, ветеран военной торговли.

Сегодня сотрудники компании «Военторг-Центр», продолжая славные традиции военной торговли, демонстрируют профессионализм и высокую ответственность за порученное дело.