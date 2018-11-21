«Приключения сами нас находят»: багги гонщика Сергея Карякина по дороге на «Дакар» попал в аварию

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин отправился покорять «Дакар-2019». Сутки назад команда отправилась из уральской столицы во французский Гавр, откуда пересядет на паром до Перу, где и пройдут соревнования.

Фото: Сергей Карякин

Несмотря на то, что гонка стартует только в январе, у уральского гонщика уже начались проблемы с техникой. По дороге в Белоруссию спорткар попал в аварию. У грузовика переломило балку, к которой крепится рычаг прицепа с багги. В результате техника кубарем вылетела с трассы и рухнула в кювет.

Фото: Сергей Карякин

- Мы не ищем лёгких путей, а иногда приключения сами нас находят. Последствия могли быть фатальными, но удача на нашей стороне, - рассказал Сергей Карякин. - Однако, на этом приключения не закончились. На границе Белоруссии и Польши нас развернули и пришлось ехать на другой пропускной пункт - в итоге границу проходили через Литву.

Фото: Сергей Карякин

Сейчас техничка и машина едут по Европе, где на 22 ноября запланирована погрузка на паром в перуанский Лиму.