2018-11-20T17:49:06+03:00
Политика

«Наш аэропорт будет лучше»: Челябинский губернатор вступил в спор с мэром Екатеринбурга

Александр Высокинский сделал несколько неоднозначных заявлений
Лев Истомин
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Спор между политиками разгорелся из-за аэропортов. Фото: Алексей Булатов/Михаил ФроловСпор между политиками разгорелся из-за аэропортов. Фото: Алексей Булатов/Михаил ФроловФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Челябинской области вступил в полемику с мэром Екатеринбурга из-за того, какой из столиц регионов нужен современный аэропорт. Глава Южного Урала отметил, что по этой теме не может быть дискуссий, потому что Екатеринбург и Челябинск идут одной дорогой.

Началось все с резонансного интервью Высокинского, опубликованное на сайте мэрии уральской столицы. В нем градоначальник Екатеринбурга затронул тему строительство аэропорта в соседнем Челябинске.

- Зачем строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможность порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска, - откровенно высказался Александр Высокинский.

В ответ Борис Дубровский сказал, что здоровая конкуренция будет стимулировать аэропорты на повышение качества услуг.

- Новый аэропорт в Челябинске будет. В конце прошлой недели председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении исполнителя по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Баландино. Строительство нового аэровокзала уже идет, все работы будут завершены в срок, - прокомментировал ситуацию губернатор Челябинской области.

Мэр Екатеринбурга сделал несколько неоднозначных высказываний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга сделал несколько неоднозначных высказыванийФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам политика, оба города могут создать третью по величине полицентрическую агломерацию в стране. Для этого будет построена высокоскоростная магистраль и создан аэропорт.

- После реконструкции Баландино станет единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. И не нужно завидовать,- ответил Дубровский Высокинскому.

Напомним, что в том же интервью Александр Высокинский заявил, что ему интересны молодые люди до 22 лет, а 30-летние диванные резонеры не интересны совсем.

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