2018-11-20T17:49:06+03:00
Спорт

«Сын тренирует папу»: Шипулин представил новую методику подготовки

Уральскому биатлонисту во время занятий спортом помог малыш
Олег Галимов
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Этой осенью Антон принял решение остаться в профессиональном спортеЭтой осенью Антон принял решение остаться в профессиональном спортеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин выложил в Instagram видеозапись своей тренировки, в которой ему помог маленький сын.

- Старая методика тренировки с сопротивлением, но в новом формате, - написал Шипулин в своем микроблоге. - Сын тренирует папу.

Сын Шипулина помогает отцу тренироваться.Видео: Instagram Антона ШипулинаОлег Галимов

Ближайшие полтора месяца уральский спортсмен будет находиться на сборах, после которых примет решение об участии Шипулина в Кубке IBU и «Ижевской винтовке». До этого Шипулин не принял участия в контрольных стартах в Финляндии и не вошел в состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира в сезоне-2018/19.

Несмотря на серию травм, этой осенью Антон принял решение продолжить профессиональную карьеру.

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