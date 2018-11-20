«Сын тренирует папу»: Шипулин представил новую методику подготовки
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин выложил в Instagram видеозапись своей тренировки, в которой ему помог маленький сын.
- Старая методика тренировки с сопротивлением, но в новом формате, - написал Шипулин в своем микроблоге. - Сын тренирует папу.
Сын Шипулина помогает отцу тренироваться.Видео: Instagram Антона ШипулинаОлег Галимов
Ближайшие полтора месяца уральский спортсмен будет находиться на сборах, после которых примет решение об участии Шипулина в Кубке IBU и «Ижевской винтовке». До этого Шипулин не принял участия в контрольных стартах в Финляндии и не вошел в состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира в сезоне-2018/19.
Несмотря на серию травм, этой осенью Антон принял решение продолжить профессиональную карьеру.
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