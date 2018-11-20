Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов откроет рок-клуб в Екатеринбурге

Екатеринбург снова станет одной из рок-столиц страны. Но уже не прошлого, а настоящего. В уральском мегаполисе откроют екатеринбургский рок-клуб. Масштабное открытие «храма музыки протеста» пройдет на площадке концерт-холла «Свобода». О грядущем событии «Комсомолке» рассказала арт-директор концертной площадки Дарья Кашина.

- Мероприятие состоится 30 ноября. Хочу отметить, что екатеринбургский рок-клуб – это не продолжение свердловского рок-клуба. Это движение, творческое объединение, а не здание. Географически будут две площадки концертный холл «Свобода» и творческий комплекс Umbrella, - отметила Дарья в беседе с корреспондентом «КП».

Открытие пройдет в формате большого гала-концерта. Выступлениям будет предшествовать трёхдневный форум независимых музыкантов, с мастер-классами и лекторием от видных деятелей рок-музыки. Курировать екатеринбургский рок-клуб будет основатель и один из лидеров легендарной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Рокер выступит на открытии.

Фото: организаторы

Также в оргкомитет екатеринбургского рок-клуба вошли барабанщик, директор «Свобода Концерт – Холл» Антон Чернобровкин, лидер группы «Тимертау» Семён Чеурин, директор творческого комплекса Umbrella Сергей Суховеев, музыкант, шоумен, директор ивент-агентства SUKHOVEEV Алёна Соколова.

Форум завершится 30 ноября, его финалом станет концерт с выступлением детей. А продолжится вечер гала-концертом «Город Рока», в котором примут участие Вадим Самойлов и 9 екатеринбургских групп, в финале зрителей ждет большой джем-сейшен с песнями культовых уральских групп.