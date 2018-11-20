В Екатеринбурге отметили Всероссийский День матери

Если вас разбудить глубокой ночью и спросить, какого числа Международный женский день, вспомните? Скорее всего, да. А вот День матери заставит задуматься, хотя в России этот праздник отмечают уже двадцать лет. Впервые под таким названием он был проведен в школе города Баку. Теперь же он стал традиционным и каждый год в последнее ноябрьское воскресенье мамы устраивают себе заслуженный отдых. 25 ноября в Уральском центре народного искусства мамочки Екатеринбурга (и, кстати, не только мамы!) с пользой провели выходной.

- «Комсомольская правда» работает с семейной аудиторией. У нас много проектов, пропагандирующих спорт, семейные ценности, здоровый образ жизни. Например, «Карапузы, на старт!», Фестиваль семейной рыбалки, Чемпионат по семейному волейболу, «Ой, мамочки!» и другие. Поэтому в преддверии Дня матери мы решили устроить семейный выходной для всех желающих. Это мероприятие было полезно и интересно и для детей, и для родителей: детки стреляли из лука, играли в тетербол, который провела компания «Декатлон», играли в детской зоне от «Академии гимнастики», а родители получали полезную информацию о здоровом питании, о взаимоотношениях с детьми, - комментирует Людмила Варакина, руководитель отдела спецпроектов «Комсомольская правда» в Екатеринбурге.

Семья Ивановых – участники многих мероприятий, которые организовывает «Комсомолка». Вот и в воскресенье они провели вместе с нами. Фото: Фото: Ирина Кормилицына

Родители вместе с детьми приняли участие в интерактивной игре от Городского центра медицинской профилактики. Вспоминали названия витаминов, правильное питание, диетическую пищу и все то, что может сделать жизнь каждого здоровой и счастливой. По итогам игры взрослые получили необходимые рецепты от диетологов, календарь прививок, а дети – магнитики с полезной информацией и сладкие фрукты.

- Мы приехали на праздник всей семьей, с тремя детьми! – делится впечатлениями Олеся Иванова. – Нас встретили интересными развлечениями – дети покувыркались, повисели на гимнастических снарядах, турниках, попрыгали, постреляли из лука. Лекция от диетолога для меня получилась очень необычной и познавательной. Я даже в рацион семьи уже внесла изменения! А психолог открыла мне глаза – теперь я знаю, как себя вести с дочерью-подростком, чтобы стать ей подругой.

У родителей была возможность задать вопросы не только по правильному питанию для себя и своего ребенка, но и проконсультироваться на тему ортопедии. Специалисты сети аптек «Планета здоровья» рассказали, что это такое, почему это важно и как защитить малыша от нарушений функций костно-мышечной системы.

Гости праздники не ушли с пустыми руками: специалисты сети аптек «Планета здоровья» раздавали полезные подарки. Фото: Фото: Ирина Кормилицына

«Комсомольская правда» желает всем мамам здоровья, терпения, заботы от любимого мужа и самой искренней улыбки детей!