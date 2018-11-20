В Екатеринбурге ребенок-эпилептик вовремя получит лекарства после вмешательства «Комсомолки»

Жительница микрорайона Химмаш в уральской столице Екатерина Гизатуллина пришла в аптеку на улице Благодатской с рецептом от врача на получение «Депакина», который используется для купирования припадков эпилепсии. Лекарство женщина брала для своего 6-летнего сына, который страдает опасным заболеванием.

Однако фармацевты заявили, что препарат нужно ждать целую неделю, а затем и вовсе дали лекарство не в той дозировке. Как рассказала мама ребенка «Комсомолке», из-за перебоев может возникнуть риск для здоровья и жизни малыша.

- Мы обычно закупаем такие препараты к концу года. Пришла, а мне сказали: «Ждите, когда придет». В следующем месяце снова сказали ждать неделю, потому что препарата не было в нужной дозировке. Нам врач прописал 250 мг утром и 500 мг вечером, - говорит женщина.

Женщина несколько раз приходила в аптеку, но там лишь разводили рукамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Журналист «Комсомолки» обратился в свердловский Минздрав с просьбой разобраться в ситуации.

- Препарат «Вальпроевая кислота» имеется у нас в достаточном количестве, кроме того проведены аукционы: по первому поставка уже проведена, по второму ожидается. Если в аптеке закончился препарат, то по закону в течение десяти дней рецепт должен быть обеспечен. Для этого документ надо отдать в аптеку на отсроченное обеспечение, - отметил представитель ведомства Константин Шестаков.

Уже через час маме ребенка позвонили и сказали, что препарат придет в ближайшее время в необходимой дозировке. По словам медиков, если отсрочить прием лекарства, это может нанести непоправимый вред ребенку-эпилептику.

- Если не принимать препарат вовремя, то может возникнуть эпилептический припадок. Ребенок может упасть, удариться головой. Также может возникнуть эпистатус - состояние, при котором эпилептические припадки следуют один за другим. Длятся они более получаса, и в промежутках между припадками больной не приходит в сознание, - рассказал в беседе с «КП» врач «скорой помощи» Михаил Луньков.