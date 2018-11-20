Ледовые катки 2018-2019 в Екатеринбурге: где можно покататься бесплатно и в любое время суток

Что может быть веселее, чем промчаться на полной скорости по гладкому, чистому льду? К счастью, в Екатеринбурге таких мест предостаточно. Катки есть в каждом районе, причем на любой вкус. И открытые, и крытые, и даже бесплатные. Все цены, адреса и расписание работы катков читайте по ссылкам.

Если вы предпочитаете кататься в тепле, то катки в спортивных школах и торговых центрах для вас самое то. Например, на стадионе «Локомотив», где готовят будущих фигуристов, по праздникам можно покататься всем желающим. Так же и в Ледовом дворце имени Сивкова и на Детском стадионе ДЮСШ № 19. Здесь всегда есть качественный лед и организована своевременная медицинская помощь.

Фото: сайт стадиона "Юность"

Одним из самых популярных в городе является ледовая арена «Уралец», где часто проходят матчи с участием звезд хоккея. Иногда здесь можно покататься и обычным посетителям, но нужно следить за расписанием. В ТРЦ «Карнавал» тоже есть свои преимущества - безопасный лед, музыка, елка прямо посреди катка и бесплатный вход.

Если же вам ближе природа, свежий воздух и морозец, слегка покалывающий щеки, тогда открытые катки вам придутся по душе. Безусловно, самыми посещаемыми и большими катками являются «Динамо» и «Юность», которые находятся в самом центре города. Не уступают им и каток в Парке им. Маяковского и ЭКСПО, до которых добираться дольше, но это того стоит - здесь часто проходят представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: официальный сайт "Экспо-Центра"

Но что может быть еще приятнее, чем бесплатный выход на лед? На университетском стадионе УрФУ днем занимаются студенты, а вечером и в выходные он открыт для массового катания. Днем открыт для всех и стадион «Калининец», где также учатся фигурному катанию воспитанники спортивной школы. А на катке загородного клуба «Мистер Фишер» можно кататься и играть в хоккей в любое время.