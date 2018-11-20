В колонии Тавды заключенные объявили голодовку

В ИК-26, что в Тавде, несколько заключенных объявили голодовку, сообщают правозащитники. Якобы на протяжении шести дней около десяти человек не принимают пищу и воду, а некоторые из них нанесли себе увечья. Причиной стало недовольство условиями содержания. В ГУФСИН России по Свердловской области информацию о голодовке корреспонденту «КП-Екатеринбург» подтвердили, однако уточнили, что об увечьях речь не идет.

– Воду заключенные пьют. Она у них стоит. По 100 грамм подходят и пьют, – поясняет Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области. – Голодовку объявили 15 ноября. Но никаких увечий заключенные себе не наносили. Они себе в камере порезали о рукомойник, кто плечо, а кто живот. Это не увечья. Их осмотрели врачи, повреждения обработали зеленкой и йодом. Никаких законных требований там нет. Уже прокурор встретился. Никаких нарушений не обнаружено. С ними работает психолог.

В ГУФСИН также отметили, что голодовку объявили заключенные, отбывающие наказание за тяжкие преступления и не раз нарушавшие правила распорядка.

– В этом учреждении есть специальные помещения камерного типа, в котором содержатся осужденные, которые постоянно нарушают дисциплину, – добавляет Александр Левченко. – В этой колонии создано единое помещение камерного типа, предназначенное для нахождения таких заключенных. Аналогичная голодовка была объявлена месяц назад. Ее проводили одни и те же люди. Они хотят поблажек. А такого не будет.