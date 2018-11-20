Правление ОАО «РЖД» приняло ещё 11 решений о скидках на перевозки грузов в 2019 году

Правлением ОАО «РЖД» под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова принято 11 решений по снижению в 2019 году уровня тарифов на грузовые перевозки в рамках «тарифного коридора».

Они касаются перевозок грузов в контейнерах, нефтяных грузов, медной руды, металлолома, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, в том числе с участием железнодорожно-паромной переправы Балтийск – Усть-Луга.

Формирование тарифных предложений основывалось на комплексной маркетинговой оценке, учитывающей повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок, а также товаров российского производства на мировых рынках сбыта.

Ряд из принятых решений имеет долгосрочный характер, что позволит сохранить стабильный объём транспортировки отдельных категорий грузов на перспективу.

Изменения касаются перевозок грузов в контейнерах, нефтяных грузов, медной руды, металлолома, продуктов питания и сельскохозяйственной продукцииФото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2019 года вступят в силу специальные тарифные условия:

- на внутрироссийские перевозки руды медной в полувагонах со станции Реж на станции Верхняя и Ежевая Свердловской железной дороги: скидка 10,7% при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок в размере не менее 1 миллиона тонн (будет действовать по 31 декабря 2019 г.);

- на внутрироссийские перевозки руды медно-цинковой в полувагонах со станции Ивдель I на станцию Верхняя Свердловской железной дороги: скидка 12,8% при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок в размере не менее 900 тысяч тонн (по 31 декабря 2019 г.);

- на внутрироссийские перевозки концентрата медного со станции Тамерлан на станцию Пирит Южно-Уральской железной дороги: скидка 12,8% при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок концентрата медного со станции Тамерлан на станцию Пирит ЮУЖД и станцию Ревда Свердловской железной дороги в размере не менее 380 тысяч тонн (по 31 декабря 2019 г.);

- на внутрироссийские перевозки лома черных металлов назначением на станцию Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной железной дороги: скидка 26,4% при условии выполнения гарантированного объема перевозок назначением на станцию Комсомольск-на-Амуре лома черных металлов – не менее 580 тысяч тонн, в том числе в вагонах – не менее 400 тысяч тонн, а также отправления со станции Комсомольск-на-Амуре заготовки стальной, проката черных металлов – не менее 654 тысячи тонн (по 31 декабря 2019 г.);

- на внутрироссийские перевозки вод минеральных, натуральных и искусственных; напитков газированных фруктовых и ягодных в изотермических вагонах-термосах со станции Батарейная Восточно-Сибирской железной дороги на станции Павшино и Ногинск Московской железной дороги, а также на станцию Нева Октябрьской железной дороги: скидка 20% при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок в размере не менее 57 вагонов (по 31 декабря 2019 г.);

Формирование тарифных предложений основывалось на комплексной маркетинговой оценке, учитывающей повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозокФото: Алексей БУЛАТОВ

- на внутрироссийские перевозки нефти сырой в цистернах со станции Уяр Красноярской железной дороги на станцию Коченево Западно-Сибирской железной дороги: скидка 21,9% при условии выполнения гарантированного объема перевозок в размере не менее 600 тысяч тонн (по 31 декабря 2019 г.);

- на внутрироссийские перевозки нефти сырой в цистернах со станции Сковородино Забайкальской железной дороги до станции Ванино Дальневосточной железной дороги: скидка 20,1% при условии выполнения гарантированного объема перевозок в размере не менее 600 тысяч тонн (по 31 декабря 2019 г.);

- на перевозки нефтепродуктов (позиции ЕТСНГ 211-215, 221-225, коды ЕТСНГ 226021, 226069, 226106) со станций Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, а также на возврат порожних цистерн из-под таких перевозок: скидка 50% (по 31 декабря 2025 г.);

- на перевозки шрота кормового (код ЕТСНГ 542224) со станции Шиповка Калининградской железной дороги назначением на станции Московской, Юго-Восточной, Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог с участием железнодорожно-паромной переправы Балтийск – Усть-Луга: скидка 15% при условии выполнения гарантированного объема перевозок в размере не менее 5 000 вагонов (по 31 декабря 2019 г.);

- на перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров, следующих в составе контейнерных поездов, со станции Кунцево II Московской железной дороги на станцию Екатеринбург-Товарный Свердловской железной дороги: скидка 16,2% при условии загрузки контейнерного поезда не менее 100 ДФЭ, в том числе гружеными – не менее 50 ДФЭ; скидка 7,7% – в остальных случаях (по 31 декабря 2019 г.);

- на перевозки газового конденсата со станции Лимбей Свердловской железной дороги на станции Лужская, Лужская (эксп.), Бусловская (эксп.) Октябрьской железной дороги, Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги, а также на возврат порожних вагонов из-под указанных перевозок: скидка 6% при условии предоплаты в счет будущих периодов по согласованному графику и суммарного гарантированного объема перевозок в размере не менее 9 миллионов тонн в 2019 г. и по 9,5 миллиона ежегодно в 2020-2021 гг. с возможностью отклонения от гарантированного объема на 10% в сторону уменьшения (по 31 декабря 2021 г.).

Ранее в ноябре текущего года правлением ОАО «РЖД» уже было принято 14 решений по снижению уровня тарифов на 2019 год в рамках «тарифного коридора»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в ноябре текущего года правлением ОАО «РЖД» уже было принято 14 решений по снижению уровня тарифов на 2019 год в рамках «тарифного коридора».

Они касались перевозок грузов в контейнерах, легковых автомобилей, нефтяных грузов, в том числе газового конденсата, как в целом по сети, так и по отдельным направлениям, перевозок бутадиена, импорта плодоовощной продукции из стран Средней Азии, перевозок грузов в участием паромной переправы Кавказ-Поти/Батуми-Кавказ, перевозок трубной продукции.

Отметим, ОАО «РЖД» принято 59 решений по скидкам на 2018 год, что позволит по итогам года дополнительно привлечь около 9 миллионов тонн грузов. Сумма тарифных преференций для грузоотправителей оценивается в размере 11 миллиардов рублей.