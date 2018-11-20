100% работников ВИЗ-Стали приняли участие в корпоративных оздоровительных проектах

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершился ежегодный медицинский профилактический осмотр осмотр работников, который впервые прошел на базе предприятия без отрыва от производства. На обследование здоровья свыше 1000 работников (80% общей численности) компания направила 1,6 миллиона рублей.

В программу профилактического скрининга вошли клинические и биохимические анализы, ЭКГ, диагностика функции внешнего дыхания, ультразвуковые исследования, а также флюорография. Заводчан проконсультировали терапевт, дерматолог, хирург, невролог, отоларинголог, офтальмолог.

По итогам обследования каждый работник получит паспорт здоровья с рекомендациями по профилактике выявленных заболеваний.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Оздоровительные программы – приоритетное направление социальной политики компании. Помимо медосмотров, ВИЗ-Сталь проводит для работников на базе заводского здравпункта бесплатные вакцинацию, физиотерапевтическое лечение, консультации терапевта и других специалистов. Предприятие финансирует санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание сотрудников в лечебных учреждениях города.

Большое внимание компания уделяет пропаганде здорового образа жизни. На заводе ежегодно проходит спартакиада по 13 видам спорта, действуют три тренажерных зала с современным оборудованием, площадки для занятий теннисом, футболом и баскетболом. Предприятие частично компенсирует работникам стоимость занятий в фитнес-центрах, спортивных секциях, бассейнах.

С начала 2018 года ВИЗ-Сталь направила около 15 миллионов рублей на реализацию оздоровительных мероприятий. В них приняли участие 100% металлургов.