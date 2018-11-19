2018-11-19T14:06:10+03:00
Экономика

СвЖД удостоена премии Татищева и де Геннина в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства»

Железнодорожники подарили Екатеринбургу замечательный сквер и их старания оценили
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Панорама нового сквера. Фото: пресс-служба СвЖДПанорама нового сквера. Фото: пресс-служба СвЖД
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Сегодня в Екатеринбурге состоялось вручение городской премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина. Свердловская железная дорога отмечена в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» за проект «Создание общественного культурно-исторического рекреационного пространства в границах улиц Челюскинцев и Печерской». Награду получили начальник СвЖД Алексей Миронов, почетный работник СвЖД Борис Колесников, председатель Дорпрофсож Анатолий Гаращенко и первый заместитель начальника СвЖД по экономике, финансам и корпоративной координации Иван Колесников.

В 2017 году Свердловская железная дорога приступила к благоустройству сквера вдоль улицы Челюскинцев. Проведено функциональное зонирование и планировка участка, высажено более 300 декоративных деревьев и кустарников (липы, сирени, клены, яблони), сделаны цветники и газоны, установлены скамейки и уличные фонари. Обновленному скверу присвоено имя архитектора Константина Бабыкина, который более 20 лет посвятил работе на Пермской (ныне Свердловской) железной дороге и спроектировал здание Управления дороги. В сквере в его честь установлен памятник.

В 2018 году была благоустроена территория в районе улицы Печерской. Проведена реконструкция коммунальных сетей: магистралей тепло- и водоснабжения, электроснабжения. Уложена тротуарная плитка, заменены бордюры, обустроены удобные лестницы и пандусы, установлены скамейки и урны, высажены деревья и кустарники (липы, кизильник, розы, гортензии). По периметру появилось освещение.

Сквер обустроили рядом со зданием управления Свердловской железной дороги. Фото: Лев Истомин

Сквер обустроили рядом со зданием управления Свердловской железной дороги. Фото: Лев Истомин

- По инициативе ветеранов-железнодорожников в сквере на улице Печерской установлен памятник-барельеф «Железные дороги в истории России». На барельефе отражены ключевые вехи развития страны и становления железнодорожного транспорта, представлены государственные деятели, внесшие значительный вклад в развитие отрасли, собирательные образы людей различных эпох. Композиция подчеркивает фундаментальное значение железных дорог в истории России. Памятник стал объектом интереса общественности и популярным местом посещения туристических групп, - рассказали в пресс-службе компании.

Общая площадь благоустроенной территории в границах улиц Челюскинцев и Печерской рядом с Управлением СвЖД составила 12,3 тыс. м². Теперь это уютное и безопасное место для семейного отдыха и досуга горожан. А список достопримечательностей Екатеринбурга пополнился архитектурно-парковым ансамблем, композиционным центром которого стал памятник «Железные дороги в истории России».

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