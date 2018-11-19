2018-11-19T11:55:23+03:00
Экономика

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

Реквизиты теперь можно внести через интернет
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

С 19 ноября ВТБ отменяет обязательное предоставление документов для рефинансирования кредитов сторонних банков.

Теперь при оформлении сделки реквизиты для перечисления средств в погашение задолженности клиент может предоставить сотруднику банка лично или самостоятельно внести реквизиты в онлайн-заявке без подтверждающих документов. Остальные условия в рамках данной услуги не изменились.

Для всех заемщиков ВТБ рефинансирование доступно по ставке от 10,9% годовых. В рамках программы клиент может погасить до шести любых кредитов сторонних банков на общую сумму до 5 миллионов рублей без залога и поручителей. Срок кредита – до 7 лет.

- Мы решили упростить процедуру оформления рефинансирования, чтобы заемщикам было еще проще снизить ставку и ежемесячный платеж. Теперь получить кредит у нас можно в день обращения, не нужно тратить время на подготовку документов. Реквизиты для погашения можно легко уточнить в мобильном приложении или call-центре банка, который выдал кредит, - отметил начальник управления кредитных продуктов, вице-президент ВТБ Дмитрий Поляков.

Рефинансирование доступно для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения в ВТБ своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

Также ВТБ предоставляет возможность пользователям кредитных карт «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заемщик», снизить ставку по рефинансированию кредитов до 7,9% годовых.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
60 нижнетагильских детей-сирот получили ключи от новых квартир
Мэр Екатеринбурга обязал коммунальщиков с помощью снега избавить город от пыли
На перекрестке в центре Екатеринбурга автомобилистам разрешили проезжать на красный
Страховая «Уральских авиалиний» пытается отсудить у «Кольцово» 38 миллионов за птицу в двигателе самолета
В Нижнем Тагиле неделю ищут воспитанника реабилитационного центра
Впервые в истории: Свердловской области присвоили высокий кредитный рейтинг
Теперь только постная еда: пассажир Кольцово пытался нелегально провезти 20 килограммов специй
На Урале за смертельное ДТП отправили за решетку дальнобойщика из Тюмени
Пьяный житель Арамиля расстрелял из ружья соседскую иномарку
Екатеринбуржцы смогут сфотографироваться с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова
На Среднем Урале три завода погасили 23 миллиона долга по зарплате
В Асбесте водитель оштрафован за не принятую полицейскими взятку
За год долг свердловских алиментщиков вырос еще на 1 миллиард рублей
Парковки больше нет: в Екатеринбурге на площади 1905 года начали строить ледовый городок
В Самаре поймали Дракона-гастролера, обокравшего на Урале пенсионерку
Снизошли: конкуренты «Спецавтобазы» разрешили ей заключать новые договоры на вывоз мусора
В уральскую столицу постепенно возвращаются заморозки и снегопады
Есть пострадавшие: в Екатеринбурге троллейбус врезался в киоск
Мэрия Екатеринбурга купит 13 квартир для жителей аварийных домов
В доме на Новой Сортировке нашли тело 13-летней школьницы
В понедельник в Екатеринбурге откроют движение по переулку Шаронова
В Екатеринбурге стартовала бесплатная вакцинация против гриппа
Мэр Екатеринбурга отдал десантникам особняк в стиле «модерн»