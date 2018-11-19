2018-11-19T11:50:10+03:00
Экономика

ФСК ЕЭС обеспечит выдачу почти 60 МВт мощности крупнейшему агрокомплексу Южного Урала

Под Челябинском обновят мощный энергообъект
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Фото: пресс-служба компанииФото: пресс-служба компании
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Началась реконструкция одного из ключевых питающих центров Челябинской области – подстанции 500 кВ «Кропачево». Проект выполняется для обеспечения электроснабжения нового агрокомплекса «Горный», который строится вблизи моногорода Усть-Катав. В соответствии с заявкой потребитель получит 59,6 МВт мощности.

На объекте ФСК ЕЭС будут установлены две новые линейные ячейки с монтажом современных элегазовых колонковых выключателей, разъединителей с электродвигательными приводами и трансформаторов тока. Для электроснабжения сельхозпредприятия потребитель строит подстанцию 110 кВ «Агрокомплекс» и линию электропередачи, которая свяжет ее с «Кропачево».

Площадь агропарка «Горный» составит 25 гектаров, стоимость проекта – более 7,4 млрд рублей. В теплицах комплекса будут выращивать круглогодичные овощи (огурцы, помидоры) и зелень по новым голландским технологиям на экологически чистых малообъемных субстратах с применением автоматизированных систем искусственного освещения и регулирования микроклимата.

Подстанция 500 кВ «Кропачево» установленной мощностью 500 МВА введена в эксплуатацию в 1994 году. Энергообъект питает Усть-Катавский вагоностроительный завод и обеспечивает транзит электроэнергии от генерирующих мощностей Сибири через Урал в центральную часть России.

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