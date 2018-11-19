«Потерял много крови»: мужчина, пострадавший в аварии на Фурманова, пришел в сознание

Житель Екатеринбурга Андрей М., пострадавший в аварии на перекрестке Фурманова – 8 Марта, пришел в сознание. Об этом «Комсомолке» рассказала его супруга.

- Пока что его держат под кислородом из-за ушиба легкого, - делится Юлия. – Он потерял много крови и лежит весь в железе. После аварии у меня даже не было времени пообщаться со следователями, я осталась одна с маленьким ребенком и ипотекой.

Внедорожник проехал по пешеходной части 300 метров и врезался в светофор. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас Андрей находится в больнице № 24, как и пострадавшая в тот день 29-летняя Екатерина. Тем утром она везла в коляске двухлетнего сына в детский сад. У женщины диагностировали перелом позвоночника, а ребенка увезли в реанимацию с открытым переломом черепа.

- У Кати идет заживление легких, - рассказал муж пострадавшей Павел. – По Сашечке (имя ребенка изменено – прим. ред.) динамика умерено положительная, ведутся восстановительные процедуры. Пока рано давать точные прогнозы и обещания. Завтра проведут восстановительную операцию. Надеюсь, врачи знают, что делают.

Павел также добавил, что активно сотрудничает со следствием. По его словам, силовики установили, что в момент аварии у Владимира Пузырева случился приступ эпилепсии, за что он был лишен прав еще в конце лета.

Коляска, в которой сидел сын Павла. Фото: ГИБДД по Свердловской области

То, что он сел за руль, зная о заболевании – отягчающий фактор. Моей жене и сыну предстоит долгая и сложная реабилитация, поэтому сейчас важно насколько он сможет помочь финансово восстановиться после своих необдуманных действий. Будем связываться с его страховой, и наводить справки об имуществе.

На суде Пузырев не сказал ни словаФото: Алексей БУЛАТОВ

Самого виновника аварии до 13 января отправили в СИЗО. Владимира Пузырева обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 20 лет колонии. После наезда на пешеходов он заявил, что перепутал педали газа и тормоза в своем внедорожнике Honda CRV.

Родственники Владимира отказываются общаться с прессой. Фото: соцсети

У мужчины есть жена, взрослая дочь, 18-летний сын и маленькая внучка.

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