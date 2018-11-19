ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр

Общий объем продаж кредитных продуктов ВТБ через контакт-центр за девять месяцев 2018 года составил 443,9 миллиарда рублей, что в 2,4 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Драйверами роста по-прежнему остаются кредиты наличными и ипотека. С января по сентябрь этого года объем оформленных кредитов наличными через контакт-центр ВТБ превысил 363 миллиарда рублей. Этот показатель увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, доля контакт-центра в общебанковских выдачах таких займов превысила 70%, увеличившись за третий квартал на 11 п.п.

Рекордные выдачи зафиксированы также по ипотечным продуктам. Сегодня каждый пятый клиент ВТБ оформляет заявку на жилищный кредит в контакт-центре. Объем продаж ипотеки увеличился в два раза, до 78,9 миллиарда рублей.

Значительно вырос объем автокредитования новых и подержанных автомобилей между физлицами - в 2,6 раза, до 1,7 миллиарда рублей. Также за отчетный период было выдано более 80 000 тысяч кредитных карт.

- ВТБ активно работает над повышением продаж кредитных продуктов через контакт-центр. Для этого мы улучшаем не только качество обслуживания, но и способы приема и сроки рассмотрения заявок. Например, банк улучшил условия подачи заявок на автокредиты и ипотеку. В результате нам удалось нарастить в третьем квартале долю продаж через контакт-центр на 11 п.п. До конца года мы планируем сохранить ее на текущем уровне, - рассказала руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.