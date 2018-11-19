2018-11-19T09:21:02+03:00
Происшествия

На трассе Екатеринбург-Курган перевернулся пассажирский автобус

Он вылетел в кювет и завалился на бок. В момент ДТП в салоне было 17 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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На трассе Екатеринбург-Курган сегодня произошла авария с участием пассажирского автобуса, следующего из уральской столицы в Казахстан.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и транспортное средство вынесло в кювет. Автобус завалился на бок, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В момент ЧП в салоне находились 17 пассажиров, но пострадала из них только одна 33-летняя женщина. У нее сотрясение мозга и резаные раны головы и рук. Медики «скорой» доставили ее в Белоярскую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Инспекторы в очередной раз просят водителей быть внимательными, не гонять, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

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