На трассе Екатеринбург-Курган перевернулся пассажирский автобус

На трассе Екатеринбург-Курган сегодня произошла авария с участием пассажирского автобуса, следующего из уральской столицы в Казахстан.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и транспортное средство вынесло в кювет. Автобус завалился на бок, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В момент ЧП в салоне находились 17 пассажиров, но пострадала из них только одна 33-летняя женщина. У нее сотрясение мозга и резаные раны головы и рук. Медики «скорой» доставили ее в Белоярскую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Инспекторы в очередной раз просят водителей быть внимательными, не гонять, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.