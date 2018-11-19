На ВИЗ-Стали наградили лучших контролеров ОТК

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди контролеров отдела технического контроля в производстве черных металлов.

За звание лучшего по профессии боролись 16 претендентов. На теоретическом этапе они ответили на вопросы о технологии производства трансформаторной стали, требованиях ГОСТа, правилах охраны труда и промышленной безопасности. В ходе практических испытаний контролеры ОТК термических участков искали ошибки в тестовых описаниях выявленных «дефектов» металла. Контролеры ОТК участка отделки демонстрировали навыки проведения аттестации проб трансформаторной стали по геометрическим характеристикам.

Компьютерное тестирование участников. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

- Ежегодно ВИЗ-Сталь проводит до 10 конкурсов профмастерства. Они направлены на рост профессиональных компетенций сотрудников, повышение престижа рабочих специальностей, пополнение кадрового резерва. Всего на заводе работают представители 40 профессий, поэтому состав участников регулярно меняется. В этом году мы выявляем лучших инженеров, вальцовщиков, аппаратчиков газового производства, водителей и других, – говорит и. о. начальника управления персоналом ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

По результатам конкурса лучшей по профессии среди контролеров ОТК термических участков стала Юлия Вайтанова, а на участке отделки - Татьяна Буторина. Они получили дипломы победителей и денежные премии.

Награждение победителей конкурса. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

О том, чем занимается контролер ОТК на ВИЗ-Стали, можно узнать из видео.