На Урале трое полицейских спасли из пожара семью инвалидов

В минувшую пятницу в Новой Ляле трое полицейских, рискуя жизнями, спасли из горящего дома семью инвалидов. Речь идет о сотрудниках патрульно-постовой службы старших сержантов Максима Ляпустина, Дмитрия Мельникова и сержанта полиции Никиты Пилюкова.

- Ночью в дежурную часть МО МВД России "Новолялинский" Свердловской области поступило сообщение от 62-летнего мужчины, инвалида 1 группы о том, что в доме, где он проживает, произошло возгорание, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибыв на место пожара, полицейские увидели, что стена дома и часть крыши охвачены пламенем. Они зашли внутрь и помогли выбраться мужчине и его жене, которые не могли самостоятельно выйти на улицу.

Убедившись, что в доме больше никого не осталось, они попытались своими силами потушить пожар.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 4 человека личного состава. В 17:40 огонь локализован, в 17:50 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 18:55, - отметили в региональном управлении МЧС.

Благодаря смелым и решительным действиям силовиков, проявленным в экстремальной ситуации, пожилая пара была спасена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральские полицейские помогают выбраться из тайги и спасают со дна карьера. В честь Дня сотрудника МВД рассказываем о подвигах свердловских силовиков за прошедший год (Подробнее)