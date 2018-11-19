В Екатеринбурге водитель-стажер троллейбуса сбил 16-летнюю девушку

Стали известны подробности аварии с участием троллейбуса, произошедшей на улице Советская. В 7:50 троллейбус № 4 сбил пешехода, снес дорожное ограждение и врезался в киоск.

На момент ДТП в салоне находились три пассажира и кондуктор - никто из них не пострадал. А вот пешеходу повезло меньше. Пострадавшей оказалась 16-летняя девушка. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

По предварительной информации, водитель троллейбуса при движении по улице Советская со стороны Уральской в сторону Сулимова проехал перекресток на красный сигнал светофора. Девушка-пешеход переходила дорогу на зеленый, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем троллейбуса находился 26-летний мужчина, имеющий общий стаж вождения всего два месяца. У самого троллейбуса сильно помята передняя часть, значительно разрушен и торговый ларек.

В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские.