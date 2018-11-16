2018-11-16T14:33:38+03:00
Экономика

ВТБ профинансирует АО «СМУ-Дондорстрой» на 4 миллиарда рублей

Это позволит выполнить государственные контракты
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ установил АО «СМУ-Дондорстрой» гарантийный лимит на сумму 4 миллиарда рублей для обеспечения заявок на участие в конкурсах и исполнения обязательств по государственным контрактам.

В рамках утвержденного лимита компания уже получила две гарантии на общую сумму порядка 3 милиарда рублей сроком на три года для исполнения контракта на строительство и реконструкцию участков федеральной трассы М-5 «Урал» в Чебаркульском районе и городском округе Миасс Челябинской области, а также автомобильной дороги М-6 «Каспий» на участке между поселком Краснодонский и поселком Иловля Волгоградской области. Заказчиком по контрактам выступила государственная компания Росавтодор.

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил:

- ВТБ финансирует социально важные проекты в том числе, компаний, представляющих дорожную отрасль. Развитие транспортной инфраструктуры является одной из первостепенных задач для большинства регионов России, а поддержка этой отрасли - одно из приоритетных направлений нашей работы. Уверен, что сотрудничество нашего банка с компанией АО «СМУ-Дондорстрой» будет содействовать повышению качества данных участков дороги, а также максимальному соответствию потребностям автомобилистов.

- Количество автомобилей на российских дорогах неуклонно растет из года в год. Поэтому для обеспечения нормального функционирования федеральных трасс, особенно на подходах к крупным городам, требуется модернизация - реконструкция и обновление. ВТБ всегда готов предложить комфортные условия долгосрочного финансового сотрудничества, способствующие качественной реализации наших крупнейших проектов, - прокомментировал Анатолий Антонов, генеральный директор АО «СМУ-Дондорстрой».

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