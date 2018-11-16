Женщина с дочерью избили мужчину на рейсе из Шри-Ланки в Екатеринбург

Настоящим побоищем обернулся перелет из Шри-Ланки для жителя Екатеринбурга. По пути домой у мужчины возник конфликт с 50-летней женщиной и ее дочерью. После словесной перепалки дамы принялись избивать мужчину. По прилету в аэропорт «Кольцово» пострадавший написал заявление в полицию.

- Обидчицами оказались жительницы Челябинска, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО. – По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также известно, что рейс ZF-9650 выполняла авиакомпания, а перелет составил почти 8 часов. Никто из членов экипажа о драке в полицию не сообщал.