2018-11-16T14:12:10+03:00
Происшествия

Женщина с дочерью избили мужчину на рейсе из Шри-Ланки в Екатеринбург

Обидчицами оказались жительницы Челябинска
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полет с буйными дамами длился 8 часовПолет с буйными дамами длился 8 часов
Изменить размер текста:

Настоящим побоищем обернулся перелет из Шри-Ланки для жителя Екатеринбурга. По пути домой у мужчины возник конфликт с 50-летней женщиной и ее дочерью. После словесной перепалки дамы принялись избивать мужчину. По прилету в аэропорт «Кольцово» пострадавший написал заявление в полицию.

- Обидчицами оказались жительницы Челябинска, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО. – По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также известно, что рейс ZF-9650 выполняла авиакомпания, а перелет составил почти 8 часов. Никто из членов экипажа о драке в полицию не сообщал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Водитель Honda, сбивший в Екатеринбурге троих человек, с июня ездил без прав
На улучшение экологии Среднего Урала потратят два миллиарда рублей
В Екатеринбурге будут судить четырех человек, обвиняемых в обрушении крыши на заводе имени Калинина
Чувствуйте себя как дома: художник из Екатеринбурга разрисовал вагон метро под квартиру
Звезда «Уральских пельменей» Юля Михалкова заняла 68-е место в рейтинге самых сексуальных женщин
Спокойные, но любопытные: в зоопарке Екатеринбурга поселились зеленые мартышки
Снял на телефон и побежал за помощью: на Урале школьник помог поймать мужчину, до комы избившего приятеля
Мэрия Екатеринбурга победит СПИД «по-французски»
В Екатеринбург привезли эстафетный огонь зимней Универсиады
Мэрия Екатеринбурга за 77 миллионов рублей купит нижегородские трамваи
В Екатеринбурге пройдет последняя в этом году ярмарка
Будущим архитекторам и дизайнерам помогут подготовиться к творческому конкурсу
В аэропорту Кольцово задержали пассажира, везшего 6 килограммов контрафактных духов
В Сысерти вынесли приговор мужчине, который выбросил из окна третьего этажа родную мать
Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов и совершения операций в гонконгских долларах
В Алапаевске муниципальная служащая втихаря продала служебную квартиру
В Екатеринбурге ищут подрядчика для реставрации «Дома Севастьянова»
Побежал догонять мяч: в Краснотурьинске 10-летний футболист был сбит внедорожником
На Урале прокуратура заблокировала сайты, торгующие краснокнижной рыбой
Екатеринбургский должник лишился внедорожника, который он спрятал на парковке отдела приставов
Екатеринбург ждут теплые и снежные выходные
Угонщицу служебной легковушки в здания полиции в Екатеринбурге признали невменяемой
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
На Урале наркодилер попался, предъявив инспектору вместо паспорта «синтетику»
Слишком много аварий: свердловская прокуратура проверит коммунальные службы
Отстраненной уральской чиновнице «государство не просило вас рожать» нашли замену
Уральские таможенники конфисковали 260 нелегальных шуб
Уральских садоводов обяжут лицензировать скважины
Среднему Уралу не хватает денег на замену 3000 лифтов