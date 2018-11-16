2018-11-16T12:58:54+03:00
Общество

«Врач им не положен по закону»: у жителей поселка Серебрянка, которые жаловались Путину на бездорожье, новая беда

Лечиться сельчане вынуждены в Нижнем Тагиле, который находиться от них в 50 километрах
Лев ИстоминПавел ПИВОВАРОВ
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Местные жители недовольны отсутствием профессиональной медицинской помощиМестные жители недовольны отсутствием профессиональной медицинской помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей небольшого уральского поселка Серебрянка, который находиться в 50 километрах от Нижнего Тагила, знают в самых высоких кабинетах местной власти. После истории со строительством дороги до города, к ним зачастили чиновники.

В 2017 году в поселок с населением всего-то в 500 человек приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Жители не упустили возможности лично рассказать главе региона о своих проблемах, которые одной дорогой не ограничились.

Пункт приема есть, но врачи в нем появляются не часто. Фото: Андрей Альшевских

Пункт приема есть, но врачи в нем появляются не часто. Фото: Андрей Альшевских

Медицинская помощь – вот чего не хватает местным старикам. В качестве варианта пенсионеры предложили трудоустроить на должность терапевта девушку, которая получив высшее медицинское образование в Перми, приехала в Серебрянку, и даже не против тут остаться.

Тогда губернатор пообещал молодому специалисту дом и ставку.

- Прошел год. Побывав в Серебрянке в конце сентября, я расспросил местных о самых острых проблемах. Среди прочего мне рассказали, что чиновники от здравоохранения так и не трудоустроили девушку. И она вынужденно перебралась опять в Пермь, - рассказывает депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Как выяснилось, врачу тут действительно делать нечего – населения маловато, поэтому по закону выделяется только 0,3 ставки. А кто же согласится жить в отдаленном поселении на треть зарплаты? Пока таких альтруистов не нашлось.

Людям приходится ездить к профильным специалистам в Нижний Тагил и Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Людям приходится ездить к профильным специалистам в Нижний Тагил и ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ

- Медицинских специалистов действительно не хватает: фельдшеров, терапевтом. Двое специалистов бы тут очень помогли, - рассказывает «Комсомолке» местный житель, - Есть, конечно, передвижные фельдшерские пункты – приезжают по графику. Но в штате дефицит. Хорошо, что дорогу поострили, по ней у нас нареканий нет.

В свердловском Минздраве ссылаются на закон, мол, врач местным жителям действительно не нужен – слишком небольшой населенный пункт.

- Врач там не положен по федеральному законодательству. Там есть фельдшерско-акушерский пункт, где принимает фельдшер. Если требуется более высокоспециализированная помощь, то направляют в учреждения следующего уровня, как и во всех малонаселенных пунктах РФ, - говорит «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

Дорожную проблему удалось решить, а вот медицинскую нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожную проблему удалось решить, а вот медицинскую нетФото: Алексей БУЛАТОВ

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