2018-11-16T12:35:13+03:00
Экономика

Технологии, меняющие мир

В Оренбурге пройдет Международный форум, в котором могут принять участие свердловчане
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» проводится Правительством Оренбургской области на протяжении восьми лет. За это время он стал эффективной площадкой для расширения интеграционных процессов на Евразийском пространстве, развития международного и межрегионального сотрудничества, разработки новых решений и обмена опытом. Организаторы форума последовательно создают центр притяжения инноваций, инвестиций, высококвалифицированных кадров и производства конкурентоспособной продукции на мировых рынках на едином экономическом пространстве стран ЕАЭС.

Ежегодно в мероприятиях Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» участвуют более 3500 человек, форум посещают официальные делегации из 25 регионов России и 7 стран Евразийского экономического союза.

В этом году ключевая тема форума, который пройдет 5-7 декабря, - «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития».

На дискуссиях, круглых столах, сессиях и тренингах участники обсудят тренды развития экономики и социальной сферы, возможности лидерства в условиях международной конкуренции под воздействием быстро развивающихся технологий.

Форум вновь станет площадкой для подписания важных соглашений, стратегических деловых переговоров с новыми партнерами. Здесь встретятся руководители крупного и среднего бизнеса, федеральной и региональной власти, международные эксперты.

В рамках форума пройдет масштабная Международная выставка с экспозициями стран ЕАЭС, предприятий и территорий Оренбургской области. А также состоится финал конкурса бизнес-проектов и предпринимательских инициатив «Бизнес-класс». Победитель конкурса получит 10 миллионов рублей на развитие бизнеса или реализации нового проекта.

В рамках Форума подведут итоги II Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «ДИВО ЕВРАЗИИ» и Международного фотоконкурса «Технологические тренды Евразии».

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