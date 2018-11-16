2018-11-16T12:39:34+03:00
Происшествия

Жителя Сысерти, который выхватил руль у жены и насмерть сбил подростка, посадили на 15 лет

Также Руслан Гинятуллин должен выплатить 1,5 миллиона рублей семье мальчика
Олег Галимов
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От полученных травм мальчик скончался в больнице. Фото: УГИБДД по Свердловской областиОт полученных травм мальчик скончался в больнице. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Сысертский городской суд поставил точку в деле 37-летнего жителя поселка Октябрьский Руслана Гинятуллина, который весной этого года умышленно сбил на трассе под Арамилью ученика 8 класса Сашу (имена детей изменены – прим.ред.).

Поводом для расправы послужил конфликт, который произошел между Русланом и подростками. В тот день мальчики приехали в город, чтобы купить одежду, но к ним начал приставать пьяный Гинятуллин. Закончилось все тем, что мужчина начал гоняться за Сашей и его другом Максимом с лопатой, но ребята смогли убежать.

Машина вылетела с дороги и перевернулась. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Машина вылетела с дороги и перевернулась. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Потратив все деньги парни возвращались домой пешком вдоль дороги ведущей к Андреевке. В этот самый момент Руслан ехал в Октябрьский со своей супругой, которая была за рулем Kia Sportage. Увидев своих «обидчиков», мужчина выхватил руль и направил внедорожник к обочине. Максиму удалось увернуться от наезда, а Саша попал под колеса и скончался в больнице.

Уже через сутки виновника аварии отправили в СИЗО.

- Действуя из чувства мести за ранее произошедший конфликт, подсудимых схватил руль автомашины супруги и резко повернул его вправо, чтобы совершить наезд на подростков, - напомнили обстоятельства трагедии в СУ СКР по Свердловской области.

Саша шел спиной к потоку машин и не видел, что на него едет внедорожник. Фото: соцсети

Саша шел спиной к потоку машин и не видел, что на него едет внедорожник. Фото: соцсети

Суд приговорил Руслана Гинятуллина к 15 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить 1,5 миллиона компенсации семье погибшего мальчика.

- Руслан так и не признал вину. На суде он придумывал отговорки, мол, дорога была скользкая и с женой он ругался. Я рада, что справедливость восторжествовала, - поделилась с «КП-Екатеринбург» мама Максима.

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