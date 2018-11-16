«Пожарные предотвратили взрыв»: у «Сима-ленда» в Екатеринбурге загорелась шиномонтажная мастерская

В полдень помощь пожарных понадобилась на улице Черняховского в Екатеринбурге. Там, в здании под номером 86б, что неподалеку от Сима-ленда, загорелась шиномонтажная мастерская. Пламя объяло здание целиком.

- Сообщение о пожаре поступило в 12.38, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На место происшествия выезжало семь пожарных машин и 22 человека личного состава. В течение получаса пожарные справились с огнем.

Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров и повредил кровлю, перекрытие, прегородки и внутреннюю отделку мастерской. В огне никто не пострадал.

- Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящего здания несколько баллонов с пропаном, кислородом и предотвратить взрыв, - добавили в МЧС. - Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.