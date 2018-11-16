2018-11-16T09:46:16+03:00
Экономика

Свердловская магистраль готова к работе в зимних условиях

Проверку прошли 135 вокзалов
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Магистраль полностью подготовили к работе зимойМагистраль полностью подготовили к работе зимойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская железная дорога и структурные подразделения ОАО «РЖД», действующие в ее границах, завершили подготовку к работе в зимний период. Реализован основной объем мероприятий по подготовке инфраструктуры и обеспечению устойчивого функционирования магистрали в условиях низких температур и неблагоприятных погодных явлений.

Работа по подготовке к зиме началась на железной дороге задолго до наступления первых заморозков. С июля текущего года проведение соответствующих мероприятий на СвЖД координировал специальный штаб.

Важнейшим направлением работы стала подготовка к холодам пассажирского комплекса. Для перевозки пассажиров в зимний период проведен ремонт вагонов, ревизия отопительных систем. Тщательную проверку прошли все 135 вокзалов и пассажирских зданий, 69 пассажирских павильонов и другие объекты. Обеспечен необходимый запас песка и реагентов для борьбы с гололедом (посыпки платформ, пешеходных мостов и мест прохода пассажиров), а также снегоуборочного инвентаря.

- К работе в зимних условиях готовы все 423 станции дороги, в том числе 13 решающих. В рамках подготовки станционного хозяйства проверены осветительная аппаратура, компрессорные установки, устройства пневмообдувки стрелочных переводов, системы связи. Проведена ревизия водопроводов, теплотрасс и котельных, - рассказывают в пресс-службе компании.

Часть вокзалов на станциях отремонтировали. Фото: пресс-служба СвЖД

Часть вокзалов на станциях отремонтировали. Фото: пресс-служба СвЖД

Закончен капитальный ремонт специального подвижного состава, снегоочистительной и снегоуборочной техники. Всего предстоящей зимой на дороге будет работать 114 единиц снегоуборочных, пневмоочистительных машин и снегоочистителей.

Создан зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов. Утвержден план распределения людей и техники для наиболее эффективной борьбы с последствиями обильных снегопадов на важнейших станциях и перегонах.

На данный момент завершены все запланированные мероприятия по подготовке так называемых «первозимников» – специалистов, которые впервые будут работать на магистрали в холода. Все они закреплены за опытными наставниками и проходят плановые инструктажи. Проводится работа по обеспечению оптимальных условий труда и отдыха, личной безопасности работников дистанций пути. Все сотрудники обеспечены зимней спецодеждой и обувью, индивидуальными средствами защиты от обморожения.

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