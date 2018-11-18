На Широкой речке пьяные парни избили врача «скорой помощи» после того, как он отказался им помогать

В Екатеринбурге произошел очередной инцидент, связанный с врачами «скорой помощи». Ночью медики прибыли по вызову в район Широкой речки. Однако вместо людей, которым требовалась неотложная помощь, они обнаружились двух пьяных парней. Молодые люди настаивали, что им плохо. Но на самом деле они просто были сильно пьяны. Когда врач отказался оказывать им медицинскую помощь, они набросились на медика с кулаками.

- Сейчас двое молодых людей задержаны. Они находятся в отделении полиции. Их личности устанавливаются. Парни были задержаны в состоянии сильного алкогольного опьянения, - отметили в пресс-группе УМВД города Екатеринбурга. – Проводится проверка по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Сам врач был доставлен в больницу.

- У медика серьезные травмы. Он находится на больничном. Заявление в полицию написано, - рассказывают в скорой помощи.

По предварительным данным у врача перелом носа.

Делом уже заинтересовался областной следственный комитет.

- Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга инициируется вопрос о передачи материалов проверки в свое производство, - отметил руководитель пресс-службы Свердловского СУ СКР Александр Шульга.