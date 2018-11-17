2018-11-17T14:20:02+03:00
Общество

Выталкивали с проезжей части: в Екатеринбурге во время эстафеты полиция не дала перейти дорогу женщине с ребенком

Люди шли на спектакль в Оперный театр
Лев Истомин
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Женщину вместе с ребенком вытолкали с проезжей части. Фото: скрин с видеоЖенщину вместе с ребенком вытолкали с проезжей части. Фото: скрин с видео
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Досадный инцидент произошел в Екатеринбурге в субботу, 17 ноября, когда в городе прошла эстафета огня Универсиады. Для мероприятия стражи порядка перекрыли главный проспект города – улицу Ленина, не давая людям перейти через дорогу.

На кадрах, опубликованных в соцсетях горожанами, видно, как женщина спешит с ребенком в сторону театра со стороны одного из корпусов УрФУ, однако полицейские буквально выталкивают ее с проезжей части. В этот момент по улице не видно бегущих спортсменов и женщина никому не мешает, но ей все равно пытаются запретить пересечь проезжую часть.

- Полицейские пресекли незаконный поход в театр. Оказывается город закрывается на подобные пробежки не только для автомобилистов, но и для пешеходов, - пишут пользователи социальных сетей.

Инцидент с женщиной во время эстафеты.Полицейские не дают перейти дорогу женщине с ребенком во время эстафеты в Екатеринбурге. Видео: пользователь соцсети

По словам руководителя пресс-группы УМВД Екатеринбурга Ирина Бучельниковой, инцидент произошел во время эстафеты и женщину никто не толкал, ей просто предложили обойти данный участок с другой стороны.

- Это было во время эстафеты, а не за 4 часа до нее, как пишут в социальных сетях. Поэтому переходить проезжую часть в этот момент было опасно. Женщину с ребенком могли сбить участники мероприятия, поэтому ей предожили обойти этот участок для ее и ее ребенка безопасности. Никто ее не толкал. Отмечу, что до эстафеты сотрудники полиции пропускали горожан через проезжую часть, - рассказала "Комсомолке" Ирина Бучельникова.

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