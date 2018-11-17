«Спецавтобазе» разрешат убирать мусор в Екатеринбурге с нового года

ЕМУП «Спецавтобаза» сможет с начала 2019 года приступить к выполнению своих обязательств в качестве одного из трех региональных операторов, который будет вывозить и утилизировать твердые коммунальные отходы в Екатеринбурге и ряде других населенных пунктов.

Такой договоренности удалось достигнуть на совещании в правительстве Свердловской области. Чиновники признали, что конкурс по выбору операторы провели с нарушениями, из-за чего результаты будут пересмотрены.

- От иска мы не отказываемся, будем настаивать на соблюдении всех норм законодательства РФ. Но реформа должна быть запущена, поэтому мы отзываем обеспечительные меры, - говорит директор «Компании «рифей» Константин Фрумкин.

Именно этот оператор из Тюмени подпал в суд на «Спецавтобазу» и свердловское Министерство энергетики и ЖКХ, заявив о нарушении процедуры определения оператора в Восточном округе, куда входит и Екатеринбург. К конкурсу возникли вопросы и у Федеральной антимонопольной службы.

С нового года вывозом мусора в городе будет заниматься один операторФото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за судебных тяжб под угрозой оказалась «мусорная реформа», старт которой намечен на 1 января 2019 года. С этого дня вывозом и утилизацией отходов в Екатеринбурге и всей Свердловской области займутся три региональных оператора.

Оказалось, что соглашение о вывозе и утилизации отходов было подписано с единственным участником конкурса – «Спецавтобазой» 12 января 2018 года, через несколько часов после опубликования протокола о подведении итогов конкурса. Сами итоги подвели на три недели раньше срока – в конце 2017 года. Однако в извещении о проведении торговом указали дату 19 января 2018 года. Это, по мнению представителей «Компании «Рифей», стало нарушением и послужило основанием для отмены итогов конкурса.

Также оказалось, что соглашение со «Спецавтобазой» подписали на 12 лет, а не на 10, что является нарушением законодательства. Первое заседание суда по иску от компании «Рифей» назначено на 26 ноября.

Оператор станет ответственным за отходы с момента их выгрузки из контейнераФото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после судебного решения об обеспечительных мерах в отношении «Спецавтобазы» областная прокуратура вынесла предостережение заместителю губернатора Сергею Швиндту.

Из-за мусорного коллапса мэр Екатеринбурга заявил, что город в любом случае справится с вывозом отходов: на это в городском бюджете заложены дополнительные средства и убирать мегаполис до окончания судов будут по старой схеме.

Напомним, что на днях в уральской столице мусорная куча перекрыла улицу Краснокамская в Верх-Исетском районе города. Это произошло из-за того, что организация, вывозившая отходы с контейнерной площадки, отказалась от ее обслуживания, а новая еще не приступила к работе.