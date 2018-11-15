Продюсеры Ночи Пожирателей Рекламы собираются обмануть Екатеринбург

В Екатеринбурге вновь пройдет самая ожидаемая ночь года для всех любителей современного искусства и кинематографа – Ночь пожирателей рекламы. Премьера парижского показа состоится 7 декабря. В этом году продюсеры проекта пообещали изменить формат мероприятия и удивить горожан: «Художники-рекламисты – мастера иллюзий. Искусство всегда взламывало реальность. Именно это мы и собираемся сделать.

Тема Ночи этого года – «Правда или Ложь?» - и мы приложим все усилия, чтобы этот вопрос звучал неоднократно. Заблуждение, блеф, фейки – готовьтесь наслаждаться непониманием! Раскрыть тайну этой Ночи будет непросто. Ну и если вы хоть раз чувствовали, что реклама вас обманула, у вас есть возможность отплатить той же монетой – посетить Ночь лично», - отмечают организаторы, компания «Центр Событий».

Площадкой Ночи Пожирателей впервые станет галерея «Главный проспект». Гостей ждет не только шестичасовая рекламная пауза из 400 короткометражных фильмов – в лучших традициях современного искусства в сюжет Ночи будет вплетена и ключевая экспозиция галереи – оригиналы работ Сальвадора Дали, Франсиско Гойя, Энди Уорхола и Рене Магритта.

Фото: предоставлено организаторами

Только на одну ночь световые интерактивные инсталляции создадут ощущение прикосновения к чему-то магическому, гипнотический боди-арт заставит сомневаться в реальности происходящего, а диджитал перформансы, проекции и неожиданные хэппенинги добавят иллюзорности происходящему. Всё от гиперреализма до оптических иллюзий – на одной площадке с кинематографической частной коллекцией знаменитого Жана Мари Бурсико, которая признана национальным достоянием Франции и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как «Самое продолжительное рекламное шоу».

Ежегодно 50 стран мира и 30 городов России принимают Ночь пожирателей рекламы. «На протяжении двадцати лет я пытаюсь вернуть незаслуженно обделенному седьмой музой рекламному фильму часть той любви, которую зрители питают к кино. Меня принимали за безумца, когда я предложил создать программу из рекламных роликов. Сегодня положение вещей изменилось, и меня называют безумцем, когда я предлагаю приостановить проект «Ночи пожирателей рекламы», - отмечает создатель шоу Жан Мари Бурсико. Не пропустите мировое шоу Екатеринбурге – билеты уже в кассах города.

В продажу поступила лимитированная серия билетов по спец-цене – 1000 р. для истинных пожирателей!

Правда или ложь? 7 декабря 2018, 23:00-06:00, Международный центр искусств «Главный проспект».